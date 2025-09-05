Donald Trump a repetat greșeala făcută cu ISIS și în cazul războiului din Ucraina. "S-a dovedit mult mai dificil decât crezusem inițial"

Donald Trump recunoaște că s-a hazardat afirmând că poate opri războiul din Ucraina în 24 de ore. La fel a făcut și cu ISIS.

Departamentul Apărării al SUA devine Departamentul de Război. Donald Trump a semnat redenumirea Pentagonului și a făcut mai multe declarații despre lupta pentru securitate. Acesta a spus, printre altele, că războiul din Ucraina s-a dovedit mult mai dificil decât crezuse inițial.

"Nu mi-am dat seama că va dura 5 ani să înfrângem ISIS. Când am fost întrebat oare cât va dura până vom înfrânge această grupare am zis vreo patru săptămâni și ulterior am vorbit cu cei de la Washington și mi-au spus că nu se poate pune capăt războiului cu ISIS în doar patru săptămâni. Vă aduceți aminte că s-a dovedit a fi o greșeală uriașă pentru țară, însă i-am învins. Ei au făcut lucruri de care nimeni nu îi credeau în stare. Așa se face că a durat atâția ani, însă am eliminat gruparea teroristă ISIS.

Nu luptam pentru a câștiga în vremurile acelea. Eu am pus capăt la 7 războaie, printre care îl anunțasem și pe cel care credeam că va fi cel mai simplu, cel dintre Rusia și Ucraina. Se pare că s-a dovedit mult mai dificil de oprit. Am fi putut să îl oprim și pe acela, doar că s-a dovedit mult mai dificil decât crezusem inițial. E păcat și rușine că a trebuit să își piardă viața atât de mulți oameni", a declarat Donald Trump în cadrul unei conferințe de presă.

Donald Trump: Vom salva numeroase vieți omenești. Europa va fi prima beneficiară

Totodată, după ce a semnat documentul care aprobă redenumirea Pentagonului, președintele SUA a mai spus că va susține în continuare Europa.

"Acest lucru, redenumirea Departamentul Apărării al SUA ca Departamentul de Război nu vizează pe nimeni altcineva decât pe Stale Unite ale Americii. Este o modificare importantă pentru că este o declarație de atitudine. Americanii știu cum să câștige și am câștigat ca niciodată victorioși. Veți fi martori la numeroase victorii ale acestei țări. 17 trilioane de dolari este suma investițiilor în țara aceasta, neegalată de niciun alt stat, așa că veți constata lucruri extraordinare realizate prin investiții în țara noastră.

Vom salva numeroase vieți omenești. Europa va fi prima beneficiară și știu că europenii vor să vadă acest război (războiul din Ucraina n.r.) în sfârșit încheiat și se va întâmpla acest lucru", a mai spus Donald Trump.

Reamintim că în campania electorală din 2024 Donald Trump afirmase că va pune capăt războiului din Ucraina în 24 de ore de la preluarea mandatului de președinte al SUA. Totodată, în 2016, în timpul primei campaniei pentru Casa Albă, Trump a spus de mai multe ori că „ISIS poate fi distrus foarte repede”, chiar „în 30 de zile” dacă ar deveni președinte.

