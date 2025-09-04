DNA a reținut cinci persoane în dosarul mașinilor second-hand de lux. Fraudă din TVA de peste 96 de milioane de lei

Procurorii DNA anunță reținerea a cinci inculpați în dosarul Leasing Automobile, cu un prejudiciu estimat de 96.131.255 lei.

În dosar, alte trei persoane sunt plasate sub control judiciar. Dosarul de evaziune fiscală instrumentează cumpărarea de mașini second-hand de lux din UE în vederea revânzării în România, printr-un lanț de firme tip carusel. Erau efectuate tranzacții fictive, conform procurorilor, astfel încât sumele datorate statului român, din TVA, ajungeau spre zero.

Redăm comunicatul procurorilor:

”În cauza mediatizată prin comunicatul nr. 506/VIII/3 din 03 septembrie 2025, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 04 septembrie 2025, a cinci inculpați: B.G, B.A., N.G., B.D. și H.G., administratori sau reprezentanți de societăți comerciale, fiecare pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (autorat și/sau complicitate).

De asemenea, s-a dispus măsura controlului judiciar pentru o durată de 60 de zile, începând cu data de 04 septembrie 2025, față de:

BELECA ELENA - LILIANA, inspector superior în cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Iași, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată și

două persoane fizice, fără calitate specială, pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală.

În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În perioada 2021 – ianuarie 2025 ar fi fost creată o schemă de fraudare care a implicat mai multe societăți comerciale interconectate ce desfășoară activități de comerț cu autoturisme de lux „second-hand” achiziționate din țări UE, având ca scop final sustragerea de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat, prejudiciul fiind estimat, la acest moment al cercetărilor, la suma de 96.131.255 lei.

Mecanismele frauduloase ar fi presupus evidențierea, în actele contabile și în documentele legale ale societăților implicate, a unor operațiuni fictive și cheltuieli care nu ar fi avut la bază operațiuni reale, în baza unor documente justificative emise în numele acelor societăți sau având ca beneficiari scriptici acele societăți, precum și crearea unor circuite de tranzacționare de tip carusel, respectiv interpunerea, în mod artificial, a unor societăți (de tip “bidon”) în achizițiile de autoturisme din spațiul comunitar, în regim de taxare inversă, efectuate de societățile beneficiare final.

În concret, cele 11 societăți comerciale implicate au acționat pe două paliere:

societăți care funcționează la vedere și care intrau direct în relații cu clienții, preluau comenzile de autoturisme de la aceștia, derulau procedurile de achiziție a bunurilor din spațiul intracomunitar, coordonau operațiunile de logistică, efectuau formalitățile prealabile înmatriculării - atunci când era cazul, și vindeau bunurile direct către clienți, justificând proveniența mărfurilor cu achiziții de la firmele de tip „bidon”.



societăți de tip „bidon” care erau interpuse în mod artificial în diferite tranzacții comerciale, astfel încât, în baza documentelor justificative emise în numele acestora, societățile care erau beneficiare reale ale mecanismului înregistrau cheltuieli și deduceau TVA aferentă achizițiilor de autoturisme, iar TVA datorată era compensată din alte relații comerciale.

Din probele administrate a reieșit că unele societăți beneficiare ar fi transferat către firmele de tip „bidon” întreaga valoare a autoturismelor menționată în facturile înregistrate, după care către furnizorul extern s-ar fi plătit valoarea reală, fără TVA, diferența fiind retrasă în numerar și împărățită între reprezentanții societăților implicate.

În final, obligațiile fiscale datorate și efectiv plătite statului de către societățile implicate ar fi fost minime și la valori stabilite de inculpați, astfel încât să simuleze totuși o activitate profitabilă, pentru evita controale din partea organelor fiscale.

În acest context, inculpata Beleca Elena – Liliana, în calitatea menționată, deși ar fi avut reprezentarea derulării, prin intermediul societăților controlate de inculpații menționați, a unor fraude fiscale, cu ocazia verificărilor derulate sau pe care le-ar fi inițiat, nu a urmărit elucidarea acestor aspecte, ci ar fi încercat să ascundă neregulile identificate.

În perioada august 2024 – decembrie 2024, bănuind că organele fiscale pe care nu le putea influența ar fi intenționat să efectueze inventare la societățile pe care le administrează, inculpatul H.G., împreună cu alți inculpați, ar fi recurs la procurarea, fără documente justificative, a unor stocuri din resturi/ rebuturi de piele, încălțăminte greu vandabilă, de o calitate îndoielnică și de valoarea redusă, care să fie folosite pentru crearea aparenței de realitate a unor operațiuni derulate în anii anteriori, iar pentru a nu putea fi verificate de organele de control, ar fi transportat stocurile de produse inclusiv în Spania, fiind depozitate pe teritoriul acestui stat, la o societate controlată de inculpatul B.G..

În vederea recuperării prejudiciului, în cauză s-au instituit măsuri asigurătorii asupra unor imobile (case, apartamente, terenuri) în valoare de 31 milioane de lei, asupra a peste 50 de autoturisme de lux și a unor sume de bani găsite la percheziții, respectiv 307.000 euro, 431.000 lei, 75.000 USD și 2500 lire sterline.

Inculpaților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

La data de 04 septembrie 2025, cei cinci inculpați sunt prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

În cauză procurorii beneficiază de sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Direcției Generale Antifraudă Fiscală și Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019” anunță DNA.

