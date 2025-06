Diplomată din România, agresată în Rusia. MAE și UE au confirmat incidentul. Reacția ministrului Hurezeanu

Un oficial al Serviciului European pentru Acțiune Externă a fost atacat în Vladivostok, în Extremul Orient al Rusiei, a relatat ziarul german Spiegel marți, 17 iunie.

Victima este chiar o diplomată din România, care se afla în misiune oficială în Rusia împreună cu un coleg francez, planificând să viziteze consulatele UE la sfârșitul lunii mai.

Atacul a avut loc în jurul orei 7 dimineața, ora locală, când diplomata a ieșit din hotel pentru o plimbare. O mașină s-a apropiat, iar doi bărbați au coborât și au agresat-o fizic și verbal.

Cercurile diplomatice ale UE nu au confirmat că agresorii ar fi angajați ai Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB). Totuși, Spiegel a menționat că „există motive să se creadă că așa au fost”, întrucât victima primise anterior amenințări din partea oficialilor ruși de securitate.

După atac, diplomata a fost evacuată din Rusia. Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anita Gipper, a confirmat atacul asupra angajatului UE din Vladivostok.

Reacția ministrului Emil Hurezeanu

O reacție privind acest caz a fost confirmată și totodată explicată, miercuri, de ministrul Afacerilor Externe, Emil Hurezeanu.

„Incidentul ne-a fost comunicat. Cunoaștem identitatea diplomatului. Este angajatul Serviciului de Diplomație Externă al UE. Se află în perfectă siguranță și sănătate deplină la Bruxelles, urmând ca serviciile de specialitate ale Comisiei Europene, ale Uniunii Europene, inclusiv la nivelul investigațiilor și concluziilor, să-și facă datoria.

Diplomatul respectiv a vizitat chiar Bucureștiul la un moment dat, Ministerul Afacerilor de Externe, cu două săptămâni în urmă. Este o presupunere (n.r. agresorii ca fiind angajați ai FSB) pe care o face reporterul de la Der Spiegel, după o discuție off the record care s-a transformat, iată, într-una on the record cu un reprezentant al serviciului diplomatic extern al UE. Informația e în curs de cercetare”, a explicat ministrul Emil Hurezeanu.

