Dezastrul economic în cifre. Câte firme au intrat în insolvență la final de an 2024

Este vorba despre un număr de 7.294, în creştere cu 19,95% faţă de perioada similară din 2023, când au fost înregistrate 6.081 de insolvenţe, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Ierarhia insolvențelor





Cele mai multe firme şi PFA intrate în insolvenţă, în perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2024, au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 1.334, număr în creştere cu 12,38% faţă de primele 11 luni din 2023.



Pe locurile următoare în ierarhia insolvenţelor se află judeţele Bihor, cu 581 insolvenţe (plus 9,83%), Cluj - 507 (plus 41,23%), Timiş - 438 (plus 46%), Iaşi - 300 (plus 23,46%), Ilfov - 270 (plus 33%) şi Braşov - 250 (plus 66,67%).



Cele mai puţine insolvenţe s-au consemnat în judeţele Covasna - 28 (plus 33,33%), Harghita - 34 (plus 21,43%), Vaslui - 39 (minus 4,88%), Mehedinţi - 44 (plus 25,71%), Tulcea 51 (minus 25%) şi Botoşani - 53 (plus 70,97%).

Cel mai mare număr de insolvențe pe domenii de activitate





Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvenţe s-a înregistrat în comerţul cu ridicata, amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 1.909 (plus 17,12% comparativ cu primele 11 luni din 2023), construcţii - 1.504 (plus 24,5%), în industria prelucrătoare - 8.551 (plus 7,18%), transport şi depozitare - 774 (plus 21,7%) şi hoteluri şi restaurante - 559 (plus 22,86%).



În luna noiembrie 2024, s-au consemnat 621 de insolvenţe, cele mai multe în Bucureşti (140), Cluj (64), Bihor (41), Iaşi (28), Arad (24), Timiş şi Braşov (câte 21), notează Agerpres.

