Detaliul dintr-o fotografie virală cu Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii / foto în articol

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii şi-a făcut o apariţie surpriză marţi la o ceremonie care a marcat finalizarea unei mult-aşteptate linii de metrou din Londra numită în onoarea ei.

Aceasta este cea mai recentă ieşire publică pentru monarhul în vârstă de 96 de ani care, în pofida faptului că nu a rostit discursul în Parlament săptămâna trecută din cauza unor problemele de mobilitate, a participat de două ori la un spectacol ecvestru la reşedinţa sa de la Castelul Windsor în ultimele zile.

„Într-o evoluţie fericită, Majestatea Sa Regina participă la evenimentul de azi care marchează finalizarea liniei 'Elizabeth', a declarat o purtătoare de cuvânt a Palatului Buckingham.



Acest proiect feroviar de 24 de miliarde de dolari trebuia iniţial inaugurat în decembrie 2018, însă a fost amânat de mai multe ori din cauza unor probleme la sistemele de testare şi semnalizare de siguranţă, chiar înainte de începutul pandemiei.

Una dintre dintre pozele surprinse la eveniment a atras o atenție deosebită. Ce se vede în spatele reginei? Aceasta a fost întrebarea internauților.

În vârstă de 96 de ani, regina era îmbrăcată în galben din cap până în picioare, cu o floare albastră pe pălărie, într-un gest subtil de sprijin pentru Ucraina, potrivit presei britanice. Cum era de așteptat, acolo s-au făcut multe poze.

Valentine Low, corespondentul Times of London, a distribuit pe Twitter instantaneul în care regina este văzută sprijinindu-se de baston și vorbind cu personalul de acolo. O imagine a stârnit controverse.

Una dintre persoanele care apare în fundal a atras atenția multor utilizatori de pe Twitter. În dreapta, scoțând capul, este un bărbat care seamănă fizic puternic cu Forrest Gump, personajul pe care Tom Hanks l-a interpretat în filmul cu același nume. Internauții au fost marcați de fotografia care a devenit virală.

„A trebuit să dau zoom pentru a vedea dacă este Forrest Gump”, spune utilizatorul SkillsMcGill în tweet-ul care a devenit deja viral pe rețeaua de socializare, având peste 300.000 de aprecieri.

The Queen, looking good in yellow. pic.twitter.com/rctGa3T0xy

I had to zoom right in to check if this was Forrest Gump. pic.twitter.com/u6r2Wg3RDf