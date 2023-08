Descoperire arheologică misterioasă în apropierea unor ruine biblice din Ierusalim - Video

Canalele, adânci până la genunchi şi datând din urmă cu 2.800 de ani, se află în afara zidurilor Oraşului Vechi din Ierusalim. Ele sunt concentrate în două zone separate printr-o distanţă de 10 metri.

Testele criminalistice realizate asupra canalelor nu au descoperit urme de sânge, a precizat Autoritatea Israeliană pentru Antichităţi - excluzând un potenţial rol jucat în sacrificarea animalelor pentru banchete sau în cadrul unor sacrificii religioase.

????Announced Today???? by @AntiquitiesIL

Mysterious Bedrock Cuts From First Temple Period Jerusalem

Watch @BrentNagtegaal interview co-director Dr. Yiftah Shalev.https://t.co/2Z4fBafsaC