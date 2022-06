Decizie cheie, luni, în Senat. Humelnicu: E un prim pas în interconectarea instituțiilor. ”Ar putea schimba fața României”

"Luni vom avea şedinţă pe acest proiect de lege al interoperablității la Senat, apoi la Camera Deputaţilor şi cred şi sper că, înainte de a se termina această sesiune, să putem să avem această lege pentru că este un prim pas în tot ce înseamnă conectarea instituţiilor publice locale, cât şi a instituţiilor publice centrale, cât şi a instituţiilor private, cu acces la date. Vorbim de securitate. În primul rând, trebuie să fie securitate şi confidenţialitatea datelor. Avem nevoie de trasabilitate, de transparență în actul administrativ. Este o bornă pe transformare digitală. Dacă vorbim de acest PNRR, să ştiţi că cei 20% pe care putem să îi folosim pentru transformarea digitală a României reprezintă o sumă considerabilă, consistentă şi ar trebui să ne dăm mâna astfel încât să atragem aceşti bani", a spus Marius Humelnicu, la DCNews TV.

"Ar putea schimba fața României"

"Vom reuşi să îi atragem? Este o sumă care ar putea schimba fața României, ar putea să ne răspundă la toate întrebările ridicate în ultimii 30 de ani din punct de vedere al digitalizării. Aşa cum bine ştiţi, mediul privat s-a mai dus, adică este digitalizat. Cele mai multe dintre marile companii - şi chiar IMM-uri - sunt pe drumul cel bun. Sectorul de stat este marea problemă. Vom reuși să cheltuim aceşti bani pentru a face o digitalizare corectă, în aşa fel încât să nu ne mai plimbăm cu hârtii de la o instituţie la alta şi să nu mai facem de şapte ori acelaşi lucru pentru că şapte instituţii trebuie să aibă de lucru?", a spus Elena Cristina, analist DCBusiness.

"Nu este vorba de a fura nişte date"

"Suntem obligaţi să atragem acei bani şi să digitalizam. V-am spus de legea interoperabilităţii. Principiul este: doar o singură dată am introdus aceste date în sistem. Trebuie să interoperabilizăm toate instituţiile. Un alt lucru important este cloud-ul guvernamental şi că avem bani din PNRR pentru a avea acest cloud guvernamental. Toată lumea se sperie: "Domnule, noi introducem datele, dar cine are acces la ele?". Haideţi să înțelegem că nu este vorba de a fura nişte date, că tot ceea ce discutăm este de securizare a datelor şi că fiecare va avea acces în funcţie de instituţie. Nimeni nu va avea acces la alt nivel decât cel de care are nevoie", a mai spus Marius Humelnicu.

"Este o gândire stupidă"

Birocrația a fost și subiectul discuției dintre Alfred Bulai și Val Vâlcu, într-un din edițiile emisiunii "Nod în papură" de la DC News.

"Știi cum fac funcționarii? Te lasă 29 de zile, după care îți mai cer încă un act, iar pentru ăsta aștepți încă 29 de zile”, a spus Vâlcu, în emisiunea de la DC News.

"Corect, ori în business, dar și în viață până la urma urmei, rapiditatea este un element esențial”, a răspuns Bulai.

"Tu-ți dai seama că îi ucide digitalizarea? În primul rând, rămân pe din afară câteva sute de mii de oameni care nu-și mai găsesc locul. Nu e entuziasm prea mare pe digitalizare, dar ne obligă UE. Rămân fără loc doi verișori, trei cumnați...”, a continuat Val Vâlcu.

"Auzi, când a început digitalizarea României în administrația locală, a trebuit să mă duc la administrația financiară de la sector ca să-mi dea parola. Trebuia să mă duc fizic, să stau la coadă, ca să pot să funcționez online. Astăzi, poți să-ți faci cont inclusiv la bănci, frate, și nu la administrație, unde dau bani, nu iau. E o gândire absolut stupidă, dar și pentru a rămâne oamenii cu serviciu”, a replicat sociologul Bulai.

"Mafia copiatoarelor"

"Exact, să aibă oamenii joburi să stea degeaba. M-am gândit tot în ecuația, în conspirația asta... este mafia copiatoarelor! Tu îți dai seama că, de câte ori schimbi cartea de identitate, la 10 ani, îți cere din nou copie după certificatul de naștere. Undeva se taie o pădure ca 20 de milioane de români să dea copie după un certificat pe care tot statul l-a eliberat. De fiecare dată... Zici că ne mai naștem încă o dată, nu mai vorbim de adresă și de tot felul de bazaconii. Trebuie să te duci cu un dosărel la obținerea cetățeniei.

E dreptul meu să am buletin! Nu mai spun că-ți ia 7 lei. Acum, dacă un om nu are niciun venit, nu are nici casă nici nimic... nu mai e cetățean român, nu primește buletin?”, a continuat discuția Vâlcu.

