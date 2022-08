De asemenea, tot pe 15 august, se împlinesc 505 de ani de la târnosirea Mănăstirii de la Curtea de Argeș.

Pe 15 august, când e o mare sărbătoare a creștinătății ortodoxe, Adormirea Maicii Domnului, s-a târnosit acum 505 de ani catedrala de la Curtea de Argeș. A fost un moment important. Cadetrala a fost construită între 1514 și 1517 sub Neagoe Basarab.

Despre acest subiect ne-a vorbit și scriitorul Dan Ciachir.

”Neagoe Basarab, principele canonizat, cunoștea bine Constantinopolul care era ocupat de turci din 1453, dar rămânea doar simbolic capitala creștinătății. Neagoe Basarab s-a inspirat din marile clădiri din Constantinopol, el era și un om foarte cultivat. La sfințirea Curții de Argeș, în fruntea ierarhilor care au slujit s-a aflat Patriarhul Ecumenic venit la Curtea de Argeș împreună cu patru mitropoliți și cu mulți clerici, printre care aproape toți stareții de la Sfântul Munte.

A fost un prilej de mare fast de dimensiuni aproape bizantine care s-a petrecut atunci. Tot atunci, în august 1517 a fost canonizat primul sfânt pe pământ românesc. Doar că el era canonizat de Patriarhia Ecumenică și era grec.

După 450 de ani, în 1967, Patriarhul Iustinian într-o epocă de liberalizare și propice bisericii, a repetat într-un fel marile festivități de la Curtea de Argeș. Atunci au venit reprezentanți ai Patriarhiei Ecumenice, dar și ai tuturor Bisericilor Ortodoxe surori, rusă, bulgară, greacă. În același ani, în octombrie, sosește, după sute de ani, un Patriarh Ecumenic în funcție, e vorba de Patriarhul Athenagoras care era aromân după tată”, a explicat Dan Ciachir pentru DC News.

VEZI ȘI: 15 august 2022, zi liberă. Urmează o minivacanță de trei zile

Urmează o minivacanță de trei zile.

Luni, 15 august 2022, este zi liberă legală, de Sfânta Maria. Dat fiind faptul că 15 august pică luni, urmează o minivacanță pentru că sărbătoarea vine după weekend. Așadar, românii nu vor munci sâmbătă, duminică și luni.

Nu toată lumea va fi liberă. Deși în Codul muncii este prevăzut faptul că salariaţii au dreptul la zile libere cu ocazia sărbătorilor legale naţionale, anumite categorii de angajaţi trebuie să se prezinte la muncă şi în aceste zile.



Mai exact, este vorba despre persoanele ce lucrează în unitățile sanitare și în unitățile de alimentație publică, dar și în locurile în care activitatea nu poate fi întreruptă din cauza caracterului procesului de producție sau specificului activității.

Câte zile libere legale mai urmează în 2022

Românii mai au liber pe 30 noiembrie - Sfântul Andrei, de 1 Decembrie - Ziua Națională a României și 25 decembrie, 26 decembrie — Crăciunul.

De Sfânta Maria este și Ziua Marinei Române

Ziua Marinei Române este sărbătorită în fiecare an, la 15 august, odată cu sărbătoarea creştină a Adormirii Maicii Domnului, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni.



Tradiţia sărbătoririi Marinei Române la 15 august, odată cu sărbătoarea Sfintei Maria - Praznicul Adormirii Maicii Domnului, a fost reluată după 1990. Ziua Marinei Române a fost instituită prin Legea nr. 382 din 28 septembrie 2004, iar în anul 2009 această zi a fost declarată sărbătoare naţională.



Potrivit site-ului www.navy.ro, Ziua Marinei Române a fost consacrată ca sărbătoare a marinarilor români la 15 august 1902, fiind strâns legată de sărbătoarea religioasă a Sfintei Maria, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni. La acea dată, evenimentul a fost marcat în Portul Constanţa, la bordul Crucişătorului Elisabeta, printr-un Te-Deum oficiat în prezenţa ministrului de război, Dimitrie A. Sturdza, urmat de serbarea marinărească propriu-zisă. De atunci, manifestările au crescut în amploare de la an la an. În anul 1912, manifestarea a fost pusă sub Înaltul Patronaj al Majestăţii Sale Regina Elisabeta, iar la 15 august 1936, în cadrul serbărilor, a fost botezat primul submarin românesc, Delfinul.



În 1945, această zi festivă a fost marcată şi la Bucureşti, unde s-a bucurat de prezenţa membrilor Comisiei Aliate de Control, care au participat la deschiderea expoziţiei Marinei în localul Subsecretariatului de Stat al Marinei din Bucureşti, dar şi la manifestările organizate pe Lacul Herăstrău, unde, după oficierea unei slujbe religioase, s-au arborat drapelele României şi ale Naţiunilor Unite.



În perioada 1949-1953, Ziua Marinei a însemnat, de fapt, marcarea Zilei Flotei URSS, în ultima duminică din luna iulie, diminuarea ceremonialului, ca semnificaţie, fiind determinată de intenţia conducerii de atunci de a schimba data sărbătorii. Conform Decretului Prezidiului Marii Adunări Naţionale nr. 309 din 29 august 1953, începând cu anul 1954, s-a celebrat Ziua Marinei Militare a Republicii Populare Române în prima duminică a lunii august. Decretul nr. 309/1953 a fost abrogat prin Decretul nr. 203/1960, care stipula sărbătorirea Zilei Marinei Republicii Populare Române, ca sărbătoare militară şi populară, tot în prima duminică a lunii august.



Prin intrarea în vigoare a Legii nr. 382 din 28 septembrie 2004, a fost abrogat Decretul Marii Adunări Naţionale nr. 203/1960.



Potrivit prezentei legi, Ziua Marinei Române se sărbătoreşte anual la data de 15 august, fiind o sărbătoare civilă şi militară, marcată de autorităţile publice şi de celelalte instituţii ale statului prin organizarea unor programe şi manifestări cu caracter evocator, în spiritul tradiţiilor poporului român, precum şi prin ceremonii militare şi religioase organizate de Ministerul Apărării Naţionale şi de Ministerul Administraţiei şi Internelor.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News