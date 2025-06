De ce ne îmbolnăvim ca-n 2025, dar ne tratăm ca-n 1999. Românii mor cu leacul sub nas. Dar pe listă de așteptare!

Radu Rășinar, președinte ARPIM, a vorbit despre impactul îmbătrânirii populației asupra sistemului de sănătate și a evidențiat presiunea crescândă asupra bugetelor publice. Acesta a subliniat rolul esențial al inovației farmaceutice în controlul și chiar vindecarea unor boli, precum și importanța diagnosticării timpurii. În opinia sa, accesul pacienților la terapii moderne este crucial, în ciuda întârzierilor și decalajelor existente în sistem.

„Procesul de îmbătrânire a populației, un factor cheie, obiectiv, va determina o presiune crescută în anii care urmează. (...)

Cred că întreaga Europă are o dificultate condusă de procesul de îmbătrânire semnificativă și care se va accentua în anii care urmează, dar este doar unul dintre factori. Realitatea este că acest scenariu arată că, în sine, cheltuielile din sănătate sunt așteptate să accelereze mai repede decât veniturile bugetare și mai repede decât evoluția produsului intern brut. Asta va crea o presiune.



Din punctul de vedere al industriei farmaceutice inovatoare, realitatea este că progresul tehnologic și științific generează medicamente, soluții terapeutice fără precedent. Abilitatea de a diagnostica mai devreme sau mai bine deviațiile, problemele de sănătate, ne permite să găsim soluții mult mai eficiente pentru boli care nu aveau o soluție înainte. E o realitate faptul că medicamentele actuale influențează cursul natural al bolii, uneori chiar o vindecă, iar acest proces va continua în anii care urmează.



E important să ținem minte acest comentariu pentru că, în realitate, discuția de astăzi o să ne ducă mult către întârzieri, către decalaje, dar realitatea pentru pacienți, lucrul cel mai important este „ce pot face pentru starea mea, ce pot face pentru boala mea", a spus Radu Rășinar, director general la AstraZeneca România.

România are un decalaj semnificativ

Președinte ARPIM a subliniat că România se confruntă cu un decalaj semnificativ în finanțarea sănătății față de media europeană, dar acest lucru poate fi corectat prin acțiuni strategice și sustenabile. De asemenea, a evidențiat importanța evitării greșelilor din trecut și necesitatea unor soluții concrete pentru a recupera acest decalaj, în contextul presiunilor sociale și economice actuale.

„Pentru că noi suntem vârful cercetării și dezvoltării în industria farmaceutică aș vrea să vă dau puțin mai mult context. Deficitele gemene ale României sunt o realitate, dar nu trebuie să ne complacem. Întrebarea este ce putem face astăzi ca să trecem peste această situație și cum ieșim din situația asta dificilă mai bine mâine, în așa fel încât să nu repetăm greșeli, să punem la punct mecanisme și soluții care să ne ducă mai departe să recuperăm acel decalaj. (...)

Am fost la conferințe globale, am discutat despre situația dificilă în care România se află. În sănătate, România are un dezavantaj pentru că decalajul măsurat față de Europa, atât în termeni de alocare a veniturilor bugetare față de PIB, cât și mai ales al alocării pentru sănătate din veniturile bugetare, România are un decalaj semnificativ. Evident că presiunea socială, presiunea pacienților va recupera acest decalaj. Întrebarea este cât de repede și în ce fel putem să o facem ca să fie sustenabilă”, a spus Radu Rășinar.

„Organizația noastră are trei direcții fundamentale, strategice"

Președintele ARPIM a declarat că obiectivul organizației pe care o conduce este asigurarea accesului echitabil al pacienților români la standarde europene. Potrivit acestuia, pentru a reduce decalajele, sunt urmărite trei direcții: atragerea de investiții în industria farmaceutică, eficientizarea cheltuielilor prin decizii informate și digitalizare, precum și modernizarea procesului de compensare a terapiilor inovatoare.

„Cum o organizație serioasă ca a noastră vrea să contribuie la acest lucru? Faptul că avem un decalaj e o situație care trebuie rezolvată. Misiunea este accesul echitabil al pacienților din România la un standard european. Organizația noastră are trei direcții fundamentale, strategice. Prima este cum putem face România competitivă pentru investițiile în industria farmaceutică. Industria farmaceutică este cel mai productiv sector economic al Uniunii Europene. România încă nu este acolo, dar există programe, există căi prin care noi putem ajunge să recuperăm acest decalaj.



Al doilea lucru extrem de important, în care noi credem, este eficientizarea cheltuielilor din sănătate în așa fel încât banii să se ducă pe decizii informate, și digitalizarea este o oportunitate extraordinară acolo unde este nevoie de ea.



A treia este cum modernizăm procesul de compensare a terapiilor inovatoare în așa fel încât să fim în linie cu Europa și să luăm deciziile potrivite. Vrem să participăm nu doar la rezolvarea unei situații dificile, dar cum ieșim mai bine, mai competitivi, ca și țară și ca și sector de sănătate, din situația în care ne aflăm astăzi.



Nu trebuie să reinventezi roata, trebuie să fii suficient de abil să găsești căi prin care să sari etape. Inteligența artificială și progresul tehnologic de astăzi nu îți mai cer să repeți ce au făcut celelalte țări, celelalte țări nu vor sta pe loc. Noi trebuie să țintim mai departe, cu strategia și acțiunile noastre, viitorul, nu ce s-a întâmplat ieri”, a spus președinte ARPIM.

„Nu există o altă cale prin care să recuperăm decalajul decât inovația"

Radu Rășinar a subliniat că medicamentele inovatoare contribuie la creșterea productivității prin îmbunătățirea sănătății populației și reducerea costurilor medicale. Acesta a afirmat că inovația este singura cale sustenabilă de a reduce decalajele din sistemul de sănătate și a evidențiat potențialul strategic al industriei farmaceutice pentru România.

„Am câteva mesaje importante. Productivitatea unei țări crește corelat cu îmbunătățirea indicatorilor de sănătate, dar realitatea este că medicamentele inovatoare, de fapt, astăzi, controlează cursul natural al bolii și boli cu impact negativ major, atât asupra vieții populației, cât și a sistemului de sănătate.



Al doilea este că datele arată că terapiile inovatoare reduc costurile asociate îngrijirii medicale – țin pacienții afară din spitale pentru că, controlând cursul natural al bolii, nu ai nevoie să faci cheltuielile mult mai mari pe care trebuie să le faci într-un spital și oamenii se întorc productivi în societate.

Inovația este un progres, iar în sănătate nu există o altă cale prin care să recuperăm decalajul decât inovația, mai ales în contextul internațional, iar, în Europa, sectorul farmaceutic, având cea mai mare valoare economică adăugată, poate deveni strategic și competitiv pentru România”, a spus Radu Rășinar, președinte ARPIM, la Conferința Națională „Inovația în sănătate – drumul spre soluții salvatoare, eficiență și încredere”

Video:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News