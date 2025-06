De ce nu avem fructe în România. Prof. Nicolae Istudor (ASE) arată cauzele deficitului din agricultură / video

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din București, a atras atenția asupra deficitului comercial înregistrat de România în sectorul agricol.

„În septembrie, transmitem către organizațiile publice și private să ne transmită teme de cercetare. Acum un an, una din teme s-a referit la măsuri de echilibrare a balanței de comerț exterior pentru produse agro-alimentare, solicitată de către Ministerul Agriculturii.

Am făcut, am dat toate documentele. Sunt măsuri care nu pot fi aplicate azi sau mâine, dar sunt măsuri pe care putem să le luăm astfel încât să echilibrăm. În ceea ce privește balanța de comerț exterior, în 2024, am depășit 33 de miliarde de euro. Dacă luăm media anilor 2020-2024, am avut 27 de miliarde. Chiar dacă exporturile au crescut, importurile au crescut și mai mult.

Exporturile au crescut cu 10 miliarde, de la 82 la 92 de miliarde, iar importurile au crescut cu 16 miliarde, de la 110 la 126 de miliarde. Pentru agricultură, deficitul este de 3,4 miliarde, însă ceea ce este de neînțeles este că avem deficit bugetar la produse pe care le putem procesa în România. Pe mine, ca specialist în agricultură, chiar mă doare. Dacă luăm fructe, legume comestibile și preparate din legume și fructe, deficitul este peste 2 miliarde de euro“, a precizat Nicolae Istudor.

De ce este performant sectorul vitivinicol?

Rectorul Academiei de Studii Economice a explicat și care sunt cauzele care ne-au adus în această situație și a dat exemplul sectorului vitivinicol, acolo unde producătorii au negociat și au obținut fonduri pentru finanțarea plantării și întreținerii din partea Uniunii Europene.

„Hai să vă spun un sector care este competitiv și nu sunt probleme - sectorul vitivinicol. Știți de ce nu sunt probleme? În primul rând, când s-a negociat programul de replantare a viilor. Asociațiile de producători s-au înființat la Burxelles și au solicitat să negocieze ei. Au obținut ca replantarea să fie finanțată din bani europeni, plus întreținerea trei ani până ajunge pe rod.

La pomi nu s-a mai întâmplat treaba asta. Ideea este că la pomi, 50% a trebuit să pună investitorul. Sunt bani! Un investitor privat, când spune că ar trebui să aibă 50%, el trebuie să aibă peste 62%, că sunt o groază de cheltuieli care sunt neeligibile. Atunci, el trebuie să aibă marjă de siguranță. Părerea mea este că dacă se aplica sistemul de la viticultură, acum avea fructe din România și nu aveam o problemă“, a spus, la DC News, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News