Daniel Zamfir, despre proiectul de lege privind interzicerea vânzării activelor statului la companii strategice

'Am depus, astăzi, în regim de urgență, un proiect de lege responsabil și necesar și anume vom interzice vânzarea până la 31 decembrie 2027 a activelor statului la companiile strategice de interes național. De ce acum? Pentru că nu e momentul să vindem, acum, într-un context geopolitic dificil, în momentul în care avem crize suprapuse atât globale, cât și europene. Este inoportun, spuneam, ca statul român să vândă active la societățile la care este acționar, cu atât mai mult cu cât valoarea acestor active este supusă volatilității piețelor financiare și energetice. Așadar, vânzarea societăților comerciale, activele la societățile comerciale strategice naționale va fi interzisă până la 31 decembrie 2027', a declarat Zamfir, la Palatul Parlamentului.

Conform social-democratului, în programul de guvernare nu există nicio referință cu privire la vânzarea activelor la CEC Bank, Portul Constanța, Compania Aeroporturi, Salrom, Romgaz, Transgaz și Hidroelectrica.

'Până la urmă, este obligația parlamentului să se pronunțe cu privire la oportunitate. Nu suntem împotriva listării la bursă, în general, noi contestăm doar momentul. România să vândă, astăzi, acțiuni ale statului, în niște condiții dificile, în care evaluarea acestor companii este una discutabilă din cauza fluctuațiilor pe piața financiară și energetică. (...) În PNRR se prevede listarea unei unei părți din compania Hidroelectrica. Cred că și în ultimul moment, ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, are încă timp să negocieze acest lucru pentru că este interesul strategic al României să nu vândă acțiuni ale statului la aceste companii profitabile. Am auzit explicații de genul că dacă vom mai vinde încă 10% sau 5% vom transparentiza mai bine conducerea sau activitatea acestor companii. Nimic mai fals. Sunt suficient de transparente, dar, repet, noi contestăm momentul în care se vor lista aceste acțiuni', a adăugat Zamfir.

În opinia sa, 'toți parlamemtarii responsabili vor vota acest proiect'.

'Ați văzut în nota doamnei vicepremier evaluarea CEC la 5,4 miliarde de lei când doar capitalul este de 5 miliarde, activele sunt 100 de milioane și profitul anul trecut a fost de peste 600 de milioane. E limpede că această evaluare e una greșită. E limpede că și evaluarea Salrom, unde statul român deține 51%, evaluarea de 600 milioane mi se pare una mult subevaluată. Salrom nu mai reprezintă, astăzi, doar sare, ci Salrom deține licența de exploatare a unui important zăcământ, poate cel mai important zăcământ de grafit pe care îl are România la Baia de Fier', a transmis Daniel Zamfir, potrivit Agerpres.