Dana Deac: Sunt recunoscătoare Universului pentru şansa de a-l fi cunoscut pe Regele Mihai în această viața

"La împlinirea a o suta de ani de la nașterea Regelui Mihai I, sunt recunoscătoare Universului pentru șansa de a-l fi cunoscut in aceasta viața", a scris pe Instagram jurnalista Dana Deac, prezentă şi ea la evenimentul de la Sinaia.

"Astăzi, când se împlinesc o suta de ani de la nașterea Regelui Mihai I, am fost la Sinaia pentru a da onorul unui simbol al istoriei noastre recente, participând la dezvelirea statuii Regelui din fata Liceului George Enescu. Din toate discursurile rostite, mi-a rămas in minte discursul curajos al primarului orașului Sinaia și asta pentru ca mi-am regăsit gândurile și emoțiile in ceea ce Vlad Oprea a spus: dacă am fi avut șansa ca țara noastră sa fie condusă de Regele Mihai, atunci am fi trăit după alte valori și am fi făcut alegeri mai bune in viața", a mai scris Dana Deac pe Facebook.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Dana Deac (@dana.deac)

Ceremonia a avut loc în centrul orașului, în parcul de vizavi de Primăria Sinaia, la ora 11.00. Au participat reprezentanți ai autorităților centrale, locale, membri ai societății civile, ai Armatei României și ai Bisericii Ortodoxe Române.Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei și primarul orașului Sinaia, dl Vlad Oprea, au dezvelit statuia, în aplauzele celor prezenți. Au luat parte la eveniment Alteța Sa Regală Principele Radu și Altețele Lor Regale Principesa Elena, Principesa Sofia și Principesa Maria.

Cu această ocazie, a fost citit mesajul Președintelui României Excelența Sa domnul Klaus Werner Iohannis de către doamna Cătălina Galer, Consilier de Stat pentru Relația cu Autoritățile Publice și cu Societatea Civilă.La ceremonie au asistat și au luat cuvântul Președinta Senatului României, doamna Anca Dragu, ministrul Culturii, domnul Bogdan Gheorghiu, reprezentantul special al Guvernului, domnul Alexandru Muraru.

Și-a dat concursul Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale.Autorul statuii este sculptorul Bogdan Ioan, care a câștigat concursul național lansat la 25 octombrie 2020.

Proiectul este realizat printr-un parteneriat al Asociației pentru Patrimoniu Regal Peleș cu Ministerul Culturii și cu Primăria Oraşului Sinaia. Statuia în bronz, în mărime naturală, îl reprezintă pe Regele Mihai în uniforma de mareșal al Armatei Române.

Patriarhul Daniel: Regele Mihai I - om cu o credinţă puternică, pe care nu s-a sfiit niciodată să o mărturisească în public

Regele Mihai I a fost un credincios statornic al Bisericii Ortodoxe Române, un om cu o credinţă puternică pe care nu s-a sfiit niciodată să o mărturisească în public, afirmă Patriarhul Daniel, într-un mesaj transmis la împlinirea a 100 de ani de la naşterea suveranului.



"Omagiem astăzi personalitatea luminoasă a Regelui Mihai I al României, la împlinirea a 100 de ani de la naşterea sa, evidenţiind marile virtuţi care l-au călăuzit de-a lungul întregii sale vieţi: credinţa în Dumnezeu, iubirea faţă de poporul român, răbdarea în suferinţă, demnitatea în comportament şi puterea de-a ierta pe cei ostili. Personalitate istorică marcantă a veacului său, monarh, mareşal al României, veteran al celui de-Al II-lea Război Mondial, eroic în actul de la 23 august 1944, Regele Mihai I al României a fost, în acelaşi timp, un credincios statornic al Bisericii Ortodoxe Române, un om cu o credinţă puternică pe care nu s-a sfiit niciodată să o mărturisească în public, trăind potrivit principiului călăuzitor al Monarhiei Române "Nihil sine Deo" ("Nimic fără Dumnezeu")", a transmis Patriarhul.



Întâistătătorul BOR arată că "Regele Mihai a trăit cu discreţie, dar cu intensitate, credinţa ortodoxă în care a fost botezat şi pe care a păstrat-o cu multă grijă în toată viaţa sa, ca fiind cea mai preţioasă comoară primită de la mama sa, Regina Elena, şi de la poporul român evlavios".



"Această credinţă l-a ajutat să fie statornic în iubirea sa faţă de poporul român, de Biserică şi de familie. De asemenea, trebuie să menţionăm că, deşi era un creştin ortodox în cuvânt şi faptă, Regele Mihai era, în acelaşi timp, respectuos faţă de alte culte religioase, fiind un om al păcii interetnice şi interreligioase", a adăugat Patriarhul.