Dacia a vândut cu 36% mai puține mașini în Marea Britanie

În august, Dacia a vândut 1.081 de vehicule pe piaţa britanică, în scădere cu 36,07% faţă de perioada similară din 2022, când a înmatriculat 1.691 de unităţi.



În topul celor mai bine vândute modele în august se află Ford Puma, Tesla Model Y, Vauxhall Corsa, Ford Kuga şi Vauxhall Mokka.



În august, vânzările de vehicule electrice pe baterii au crescut cu 72,3%, iar cota lor de piaţă a ajuns la 20,1%. În schimb, cota de piaţă a vehiculele pe motorină şi pe benzină a scăzut la 4,3% şi, respectiv, 40,6%, arată datele Asociaţiației Producătorilor şi Comercianţilor de Automobile din Regatul Unit (SMMT).



Guvernul britanic a propus o ţintă de emisii zero pentru vehicule, astfel încât 22% din vânzările de maşini ale unui producător auto trebuie să fie reprezentate de vehicule electrice pe baterii, începând de anul viitor.



"În condiţiile în care noile reglementări vor intra în vigoare în mai puţin de 120 de zile, producătorii auto încă aşteaptă detalii. Companiile nu-şi pot planifica afacerile, au nevoie de certitudini", a apreciat directorul general al SMMT, Mike Hawes.



În pofida îmbunătăţirii performanţelor din august, vânzările auto în Marea Britanie rămân cu 7,5% sub nivelul de dinaintea pandemiei.



În primele opt luni din acest an, vânzările de maşini noi în Marea Britanie au urcat cu 20%, la 1,17 milioane de unităţi.



În perioada ianuarie-august 2023, Dacia a vândut 18.057 de vehicule pe piaţa britanică, în creştere cu 4,88% faţă de perioada similară din 2022, când a înmatriculat 17.216 de unităţi.



În topul celor mai bine vândute modele în primele opt luni din acest an se află Ford Puma, Vauxhall Corsa, Tesla Model Y, Nissan Qashqai şi Hyundai Tucson.



Marea Britanie rămâne a doua mare piaţă auto din Europa, în urma Germaniei, dar înaintea Franţei, Italiei şi Spaniei, conform Agerpres.

