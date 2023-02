Cutremur Turcia/Siria: Se intervine cu tehnologie NASA pentru salvare

Salvatorii din Turcia care încearcă să recupereze victimele de sub dărâmături se folosesc de tehnologia spin-off concepută de NASA.

O tehnologie proiectată de NASA a fost implementată după cutremurele devastatoare din Turcia şi Siria pentru a ajuta echipele de intervenţie să localizeze persoane prinse sub dărâmături, a anunţat marţi agenţia spaţială americană, transmite Agerpres.



Agenţia spaţială a indicat că grupurile de salvatori din Turcia au primit o tehnologie spin-off (derivată) concepută de NASA şi provenită de la compania SpecOps Group cu sediul în Florida, care poate detecta persoane prinse sub dărâmături.



Prototipuri ale unităţilor numite Finding Individuals for Disaster Emergency Response (FINDER), specializate în găsirea de persoane în cadrul răspunsului în situaţii de dezastru, au fost proiectate iniţial de Laboratorul de Propulsie Jet (Jet Propulsion Laboratory - JPL) al NASA în colaborare cu Departamentul American pentru Securitatea Internă, licenţa pentru această tehnologie fiind ulterior acordată SpecOps. "În vremuri de dezastru, tehnologia poate fi un colac de salvare. FINDER, o tehnologie spin-off @NASA oferă echipelor de salvare un instrument esenţial pentru a-i localiza şi ajuta pe cei aflaţi în nevoie după recentul cutremur din Turcia şi Siria", a declarat administratorul NASA, Bill Nelson, într-un mesaj transmis pe Twitter.

Cum funcţionează radarul cu microunde

Funcţionarea acestor unităţi se bazează pe radarul cu microunde pentru a detecta chiar şi cele mai mici mişcări ale corpului determinate de procese precum bătăile inimii sau respiraţia. "Corpul se mişcă cu un milimetru când bate inima. Deoarece molozul în sine nu se mişcă, putem să separăm acele mişcări", a declarat Jim Lux, fost manager responsabil pentru prototipurile FINDER. "Atunci analizăm dacă mişcarea indică atât bătăile inimii, cât şi respiraţia", a adăugat el.



De asemenea, NASA a declarat că pune la dispoziţie imagini şi date obţinute din spaţiu care pot fi de folos echipelor de intervenţie. Căutarea supravieţuitorilor continuă, în pofida speranţelor din ce în ce mai mici de a mai fi găsite persoane în viaţă, după cele două cutremure puternice produse la 6 februarie, la doar câteva ore distanţă, în regiunea din apropierea frontierei turco-siriene. În urma seismelor, peste 40.000 de persoane au murit şi alte câteva milioane au avut nevoie de ajutor de urgenţă.

