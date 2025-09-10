Data actualizării: | Data publicării:

Curs valutar BNR 10 septembrie 2025

Autor: Andrei Itu | Categorie: Economie
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Curs valutar BNR 10 septembrie 2025. Banca Naţională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință, pentru ziua miercuri, 10 septembrie 2025.

Vezi și -  Ce ar trebui să faceți dacă nu mai reușiți să puneți bani deoparte. Adrian Asoltanie: Vă spun un sfat foarte important

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, miercuri, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:

Curs valutar BNR 10 septembrie 2025. MONEDA SIMBOL RON



1 Euro EUR 5,0733
1 Dolar american USD 4,3297
1 Dolar australian AUD 2,8625
1 Leva bulgărească BGN 2,5940
1 Dolar canadian CAD 3,1270
1 Franc elveţian CHF 5,4353


1 Coroană cehă CZK 0,2081
1 Coroană daneză DKK 0,6796
1 Liră egipteană EGP 0,0898
1 Liră sterlină GBP 5,8651
100 Forinţi maghiari HUF 1,2890


100 Yeni japonezi JPY 2,9372
1 Leu moldovenesc MDL 0,2594
1 Coroană norvegiană NOK 0,4366
1 Zlot polonez PLN 1,1918
1 Rublă rusească RUB 0,0511
1 Coroană suedeză SEK 0,4637
1 Liră turcească TRY 0,1048
1 Rand sud-african ZAR 0,2468
1 Real brazilian BRL 0,7971


1 Renminbi chinezesc CNY 0,6080
1 Rupie indiană INR 0,0492
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3119
1 Peso mexican MXN 0,2324
1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,5763
1 Dinar sârbesc RSD 0,0433
1 Hryvna ucraineană UAH 0,1049
1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,1788


1 Baht thailandez THB 0,1363
1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5558
1 Shekel israelian ILS 1,2982
100 Rupii indoneziene IDR 0,0263
1 Peso filipinez PHP 0,0759
100 Coroane islandeze ISK 3,5379
1 Ringgi malaysian MYR 1,0261
1 Dolar singaporez SGD 3,3762
1 Gram de aur XAU 508,6964
1 DST XDR 5,9372

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile, notează Agerpres.

Vezi și - Cum să-ți cumperi aur ca un investitor: este cel mai sigur, investiție de salvare! Sfaturile economistului Adrian Negrescu

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
SALROM dă vina pe Radu Miruță pentru dezastrul de la Salina Praid: Ar fi trebuit să cunoască legislația în domeniu
10 sep 2025, 16:00
Curs valutar BNR 10 septembrie 2025
10 sep 2025, 14:20
Economistul Adrian Negrescu, "alternativă la creșterea vârstei de pensionare"
10 sep 2025, 13:37
Cum a ajuns investiția pe 31.400 mp a lui Alin Bucur să fie blocată de 78 mp și de câteva articole denigratoare de presă. Chiar Apele Române o spune
10 sep 2025, 11:31
Mihai Daraban (CCIR), în dialog cu reprezentanții The Heritage Foundation privind dezvoltarea economică regională
10 sep 2025, 08:08
Prețul aurului, nouă scumpire explozivă. Curs valutar BNR 9 septembrie 2025
09 sep 2025, 14:04
ParintiSiPitici.ro
Un pediatru spune care este lucrul nr. 1 prin care părinții își ajută copiii să devină sănătoși și de succes: „Cel mai ușor moment pentru a pune bazele e în perioada de nou-născut”
10 sep 2025, 09:17
Cum să-ți cumperi aur ca un investitor: este cel mai sigur, investiție de salvare! Sfaturile economistului Adrian Negrescu
08 sep 2025, 15:17
Câștiguri sigure, fără impozit. În ce să investești acum
08 sep 2025, 10:14
Premierul Greciei, anunț surpriză pentru cetățeni. Mulți scapă complet de impozitul pe proprietate
07 sep 2025, 10:46
OMV Petrom ar da afară, dintr-un foc, 1000 de angajați din România. Reacția companiei, Ministerul cere explicații. ”Am fost șocați”
06 sep 2025, 20:40
Românii au probleme cu banii. 15% nu şi-au putut achita la timp cheltuielile în 2024
06 sep 2025, 10:14
CCIR, un nou mandat ca membru în Consiliul General al Federației Mondiale a Camerelor de Comerț
06 sep 2025, 07:20
COTAR acuză un nou caz tip City Insurance şi Euroins, cu un asigurator RCA
05 sep 2025, 18:46
Prof. Coșea, atenționare despre China în Europa. Cum a scos portul Pireu din criză și a creat peste 4300 de locuri de muncă
05 sep 2025, 17:05
ANAF, precizări despre plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
05 sep 2025, 14:05
Sezonul turistic din România, în cădere liberă în 2025
05 sep 2025, 10:06
Schema prin care firme de panouri fotovoltaice ar fi dat o țeapă de 3 milioane de lei statului român
04 sep 2025, 23:36
Bani de la stat pentru firmele care angajează victime ale violenței domestice. Suma pe care o vor primi lunar
04 sep 2025, 20:59
Termocentrala de la Iernut, nou blocaj. Ministrul Energiei vrea să rezilieze contractul. S-a întâmplat și-n 2021
04 sep 2025, 16:44
Nicoleta Eftimiu, noul general manager pentru divizia de Pet Nutrition a Mars în România
04 sep 2025, 10:55
Tensiuni la vârful CFR Călători. Ședință de urgență a CA, după adresa lui Traian Preoteasa
03 sep 2025, 18:44
CCIR și Ambasada Republicii Peru consolidează parteneriatul economic dintre cele două state
03 sep 2025, 13:57
FMI vine miercuri la București pentru o analiză a ultimelor evoluții economice
03 sep 2025, 09:44
CFR Călători, în pragul incapacității de plată. Directorul general vrea mai mulți bani de la stat
02 sep 2025, 22:44
Ilie Bolojan anunță în ce domeniu crește TVA-ul, dacă nu ies bine la evaluarea din octombrie
02 sep 2025, 20:17
Escrocherie cu apartamente de pe Booking și Airbnb, postate pe Olx pentru închiriere pe termen lung. Schema de înșelăciune
02 sep 2025, 16:26
FNGCIMM - ADR CENTRU, noi instrumente financiare pentru sprijinirea IMM-urilor
02 sep 2025, 14:57
Economistul Adrian Negrescu: Reformele din România, pe model Radio Erevan. În loc de anulări de taxe, am primit două impozite noi
01 sep 2025, 22:46
Sumă uriașă împrumutată de ministrul de Finanțe de la bănci astăzi
01 sep 2025, 16:24
Un medic dezvăluie metoda 5-4-3-2-1. Ce să cumperi din Carrefour România pentru un corp sănătos
01 sep 2025, 13:15
Adrian Câciu: ”Noi scoatem taxa pe cifra de afaceri a multinaționalelor, tocmai când Europa o va introduce?!”
31 aug 2025, 18:04
Câți bani pierde România după scutirea multinaționalelor. Povara fiscală, pe umerii populației și IMM-urilor
30 aug 2025, 13:10
Ședința Birourilor permanente reunite pentru stabilirea calendarului privind angajarea răspunderii Guvernului
30 aug 2025, 09:59
Guvernul schimbă regulile de impozitare pentru multinaționale
29 aug 2025, 22:27
Dobânzile și pensiile împing bugetul spre colaps. Dividendele au adus bani, dar cheltuielile au explodat
28 aug 2025, 19:39
UE, la un pas să fie invadată de un tsunami comercial chinezesc. Gigant polonez, avertisment. Care e, de fapt, problema cu Temu și Shein
28 aug 2025, 18:13
Românii din diaspora, cel mai mare „investitor străin” din țară. Câți bani au intrat în România în ultimul an
28 aug 2025, 14:31
Grindeanu, despre pensiile magistraţilor: Voinţă politică există pentru această chestiune
27 aug 2025, 23:20
Clienții Starbucks din România, surprinși de „manevra” de la POS. E legală, dar controversată
27 aug 2025, 17:59
„Cea mai modernă fabrică de pulberi pentru muniție din lume”, construită în România. Va dispărea vulnerabilitatea față de Serbia?
27 aug 2025, 17:35
CFR lansează mega-proiectul de modernizare a liniei Craiova – Caransebeș: investiție de peste 2 miliarde de lei pentru trenuri mai rapide și sigure
27 aug 2025, 15:54
Curs valutar BNR 27 august. Câți lei costă azi 1 euro
27 aug 2025, 14:00
ANAF pune tunurile pe un ”paradis” din România. Pentru venituri de 100.000/an se plătea doar un impozit de 1100 de lei. Schimbare majoră din 2026
27 aug 2025, 08:24
Cum funcționează taxarea inversă și ce beneficii aduce la buget. Prof. Mircea Coșea: În sfârșit, o măsură bună. Care sunt, însă, dezavantajele
26 aug 2025, 15:21
Curs valutar BNR marți 26 august
26 aug 2025, 13:44
Tot mai mulți români își pun banii la adăpost. Informație din bănci
26 aug 2025, 12:35
Scandalul microbuzelor electrice la preț dublu, contrazis din toate părțile. Confuzie între cele cu 8 locuri și cele cu 16, dar și la prețurile cu TVA sau fără
26 aug 2025, 12:22
Tara europeană care va transforma 10% din suprafață în păduri: 626 milioane de euro pentru împădurirea terenurilor agricole
26 aug 2025, 09:46
Măsura lui Nazare aplaudată de economiști. Va duce la o creștere rapidă a veniturilor bugetare/ Ce beneficii extinse ar putea aduce pentru toți românii
26 aug 2025, 09:53
Curs valutar BNR luni 25 august
25 aug 2025, 14:36
ROMARM, pas important în procesul de guvernanță corporativă. Parteneriate cu Rheinmetall, Northrop Grumman, General Dynamics, Beretta și Periscope Aviation
25 aug 2025, 12:58
Cele mai noi știri
acum 5 minute
Importanța învățării limbii române de către copiii din diaspora. Prof. Mariana Badea: Nu ai cum să te desprinzi de originile tale
acum 7 minute
Ursula von der Leyen anunță o alianță cu Ucraina pentru producția de drone
acum 19 minute
SALROM dă vina pe Radu Miruță pentru dezastrul de la Salina Praid: Ar fi trebuit să cunoască legislația în domeniu
acum 21 de minute
Trump cere aliaților din UE să impună tarife de 100% pentru India și China
acum 24 de minute
Spitalul Clinic Județean Galați, în plină modernizare
acum 36 de minute
Educația copiilor români în diaspora, o „problemă vitală”: „Limba română, primul lucru pe care trebuie să-l învețe pentru a nu-și uita rădăcinile” / VIDEO
acum 36 de minute
Descoperire șocantă în munții Ceahlău. Un turist a găsit un schelet uman care ar data de peste 20 de ani
acum 36 de minute
Percheziţii la o companie aeriană, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 12 milioane lei
Cele mai citite știri
pe 9 Septembrie 2025
Un gândac usucă mii de hectare de păduri, în România, fără a se putea interveni din cauza birocrației. Este vid legislativ
pe 9 Septembrie 2025
Detaliul de securitate din poza de ”tânăr, frumos și liber” cu Oana Țoiu. Caz tip Hillary Clinton?
pe 9 Septembrie 2025
”Atunci, cu siguranță, Ilie Bolojan își va da demisia”. Declarația momentului din PNL
pe 9 Septembrie 2025
Cauza morții lui Ștefan cel Mare. Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, detalii despre ultimele clipe de viață ale domnitorului / video
pe 9 Septembrie 2025
Creșterea vârstei standard de pensionare. Guvernul, precizări după declarațiile premierului/ Reacția ministrului Manole
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel