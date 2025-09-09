Prețul aurului, nouă scumpire explozivă. Curs valutar BNR 9 septembrie 2025

Gramul de aur s-a scumpit marţi cu 3,8344 lei (+0,76%), ajungând la o nouă valoare record, de 506,4161 lei, de la 502,5817 lei, cât anunţase luni Banca Naţională a României (BNR

Moneda naţională s-a depreciat în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0737 lei, în creştere cu 0,21 bani (+0,04%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0716 lei.



Leul a câştigat însă teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3122 lei, în scădere cu 1,31 bani (-0,3%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,3253 lei.



Pe de altă parte, moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4401 lei, în creştere cu 0,87 bani (+0,16%), faţă de 5,4314 lei, cotaţia anterioară.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, marţi, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:





MONEDA SIMBOL RON





1 Euro EUR 5,0737

1 Dolar american USD 4,3122

1 Dolar australian AUD 2,8526

1 Leva bulgărească BGN 2,5942

1 Dolar canadian CAD 3,1241

1 Franc elveţian CHF 5,4401



1 Coroană cehă CZK 0,2086

1 Coroană daneză DKK 0,6795

1 Liră egipteană EGP 0,0898

1 Liră sterlină GBP 5,8581

100 Forinţi maghiari HUF 1,2890

100 Yeni japonezi JPY 2,9446



1 Leu moldovenesc MDL 0,2593

1 Coroană norvegiană NOK 0,4326

1 Zlot polonez PLN 1,1935

1 Rublă rusească RUB 0,0518

1 Coroană suedeză SEK 0,4612

1 Liră turcească TRY 0,1044

1 Rand sud-african ZAR 0,2469

1 Real brazilian BRL 0,7956

1 Renminbi chinezesc CNY 0,6055



1 Rupie indiană INR 0,0489

100 Woni sud-coreeni KRW 0,3109

1 Peso mexican MXN 0,2318

1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,5681

1 Dinar sârbesc RSD 0,0433

1 Hryvna ucraineană UAH 0,1049

1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,1740



1 Baht thailandez THB 0,1362

1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5537

1 Shekel israelian ILS 1,2931

100 Rupii indoneziene IDR 0,0262

1 Peso filipinez PHP 0,0758

100 Coroane islandeze ISK 3,5381

1 Ringgi malaysian MYR 1,0252

1 Dolar singaporez SGD 3,3683

1 Gram de aur XAU 506,4161

1 DST XDR 5,9250



Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile, notează Agerpres.

