Curs BNR valabil în weekend și luni: 4, 5, 6 martie 2023. Sunt vești bune

Astăzi, Banca Națională anunță o ușoară apreciere a monedei românești în raport cu principalele valute de schimb de pe piața internă, respectiv euro și dolarul american, ambele depreciindu-se.

Euro a scăzut la 4,9213 lei, cu 0,0005 lei.

Și dolarul SUA a scăzut la 4,6349 lei, cu 0,0011 lei.

Francul elvețian a crescut la 4,9408 lei, cu 0,0207 lei.

De asemenea, lira sterlină a ajuns la 5,5602 lei, în creștere cu 0,0145 lei.

Noua liră turcească a stagnat la 0,2455 lei, pe când leva bulgărească a scăzut la 2,5162 lei, cu 0,0003 lei.

Gramul de aur a crescut la 275,2360 lei, cu 2,1605 lei.

Toate cotațiile de astăzi sunt valabile pentru toate tranzacțiile din weekend și de luni.

Citatul zilei de astăzi de la BNR îi aparține lui Michael Jordan:

”Am ratat mai mult de 9000 de coşuri de-a lungul carierei mele. Am pierdut aproximativ 300 de meciuri. În 26 dintre ele, eu eram cel în care se încredea toată lumea să facă mutarea decisivă şi am ratat. Am ratat din nou, din nou şi din nou. Şi aşa se explică de ce am reuşit”.

