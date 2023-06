Curs BNR pentru weekend și luni, 17 - 19 iunie 2023. Ce se întâmplă cu EURO, DOLARUL și LIRA

Euro a ajuns la 4,9604 lei, în creștere cu 0,0018 lei.

Dolarul SUA se ridică la 4,5317 lei, în ciuda scăderii de vineri de 0,0414 lei.

Francul elvețian a ajuns la 5,0780 lei, în creștere cu 0,0066 lei.

Și lira sterlină a crescut, ajungând la 5,7952 lei, creșterea fiind cu 0,0065 lei.

Leva bulgărească se află la 2,5362 lei, în creștere cu 0,0009 lei.

Noua liră turcească își continuă scăderea dramatică, aflându-se la 0,1917 lei, în scădere cu -0,0015 lei.

Gramul de aur a crescut la 286,1456 lei, cu 1,8145 lei.

Toate valorile sunt valabile pentru tranzacțiile din acest weekend și de luni.

Peste 20 de milioane de carduri active, în România

Numărul total de carduri active era, la finele anului trecut, de 20.847.477 de unităţi, în creştere cu 3,03%, comparativ cu sfârşitul lunii iunie 2022, arată datele centralizate de Banca Naţională a României (BNR).



Dintre acestea, 20.796.138 aveau funcţie de numerar, cu 604.618 mai multe în comparaţie cu finele lunii iunie din anul anterior.



Pe de altă parte, la 31 decembrie 2022, numărul de ATM-uri existente în România era de 10.140, în scădere cu 57 de la an la an, cel al POS-urilor se situa la 373.807 (+41.543), în timp ce punctele EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point of Sale) ajunsese la 365.791 (+41.092), citează Agerpres.

