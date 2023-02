Cum se joacă blackjack online?

Dacă nu ai jucat niciodată blackjack și ai curiozitatea de a afla despre ce este vorba, o poți face astăzi mult mai simplu, alegând o variantă foarte bună de casino online din România. Pe platformă există mai multe variante ale acestui joc, inclusiv posibilitatea de a juca de antrenament, cu opțiunea demo.

Cum poți juca blackjack online?

Cunoscut și ca 21, jocul blackjack, are ca scop principal acumularea unui număr de cărți cu valoare totală, cât mai apropiată de 21, dacă se poate chiar 21. În cazul în care nimeni nu a ajuns la acest nivel, câștigător va fi jucătorul ale cărui cărți au valoarea însumată, un număr cât mai apropiat de 21, dar nu mai mare decât acesta. Spre deosebire de varianta clasică, unde sunt admiși mai mulți jucători, în blackjack online, la joc vor fi doar doi participanți, jucătorul și dealerul.

Online pot fi jucate mai multe variante de joc, respectiv Vegas Blackjack, Free Chip Blackjack, All Bets Blackjack, Premium Blackjack, Frankie Dettori's Magic Seven Blackjack, Heads Up Hold'Em Cashback Blackjack ș.a.

Pe cele mai multe platforme, jocurile pot fi jucate și fără bani, de antrenament, dar și pe bani reali, cu mize mici, specificate la fiecare joc în parte. Există opțiuni atât pentru începători, cât și pentru cei mai avansați, care știu deja despre ce este vorba și sunt în căutare de lucruri pe care nu le cunoșteau sau de jocuri cu mize cât mai mari.

Orice jucător de blackjack trebuie să cunoască regulile, valoarea cărților și termenii specifici de joc. Aceștia sunt înscriși la fiecare joc în parte și pentru a juca corect trebuie să fie citiți cu atenție și cunoscuți, înainte de a începe o partidă pe bani reali.

Printre termenii specifici utilizați avem: hit pentru situații în care jucătorul cere dealerului o carte nouă, stand pentru păstrarea cărților primite, dublarea pariului atunci când jucătorul trebuie să dubleze suma pariată inițial pentru a mai primi o carte, split pentru a putea juca la două mâini, cu două perechi de cărți diferite ș a.

Câștigător va fi, așa cum am precizat și inițial, cel care prin însumarea și comparare cărților, obține o valoarea cât mai apropiată sau egală cu 21. Cel care are o sumă mai mare de 21, pierde automat. Dacă dealerul are o sumă mai mare de 21. jucătorul câștigă.

La sume egale, partida este considerată remiză, iar jucătorul își primește banii înapoi.

Pentru a descoperi specificul mai multor stiluri de jocuri, care sunt diferite sau pot purta denumiri diferite de la o platformă la alta, este bine să citești cu atenție tot ce este specificat la joc, în ceea ce privește condiții de joc, reguli, valoare cărți șa.

Pentru siguranță jucați doar pe platforme online licențiate. Pentru a beneficia de legalitate și toate beneficiile puse la dispoziție de operator, contul trebuie validat. Jocul și deschiderea unui cont pot fi făcute doar de cei care au vârsta peste 18 ani.

