”Afacerea” închidem firme în 3 zile: cum funcționează. ”E treaba noastră ce facem mai departe”. Economistul Adrian Negrescu, avertisment

Pe platforme de anunțuri gratuite precum olx.ro sau în spam, pe mail, au apărut oferte tentante pentru antreprenorii sufocați de datorii: firmele lor sunt preluate și închise în doar trei zile, indiferent de valoarea restanțelor. Am sunat la unul dintre anunțuri și a aflat că, pentru 6.770 de lei, datoriile dispar ca prin minune, indiferent de valoarea lor.

Platformele online de anunțuri gratuite, precum olx.ro, sunt pline de mesaje prin care se oferă preluarea firmelor cu datorii din toată țara.

Antreprenorilor care nu își mai pot achita restanțele li se promite o soluție rapidă și lipsită de bătăi de cap: în doar trei zile scapă de firmă și de datorii. Practic, povara este transferată către firme specializate în astfel de „tranzacții”.

„Preluăm 100% legal, prin Registrul Comerțului, firme cu datorii din toată țara! (…) Termen de soluționare 3 zile!”, se arată într-unul dintre anunțurile postate pe OLX.

În altul scrie: "Preluăm firme cu și fără datori! Cesiunea se efectuează prin Registrul Comertului 100% legal. Poți scăpa acum ușor de datoriile firmei. Preluăm firme din orice oras/județ. Preluăm toate datoriile,indiferent de natura si valoarea lor, respectiv:

1. Datorii ANAF

2. Datorii credite bancare

3. Datorii la alte firme cu bilete avalizate sau ne avalizate.

4. Firme cu fonduri europene sau guvernamentale"

„Nu contează ce datorii aveți”

Pentru a afla cum funcționează în realitate această ofertă, am sunat la unul dintre numerele afișate. M-am prezentat ca administrator al unei firme de renovări interioare, cu datorii acumulate, și am cerut detalii.

„Schimbăm asociatul și administratorul, mutăm sediul social, iar la final facem un proces verbal de predare-primire a datoriilor și vă scăpăm de gestiunea societății. Nu contează ce datorii aveți. Avem un onorariu fix de aproximativ 6.500 de lei, plus 270 de lei taxă de registru. Atât. Actele vi le facem noi, le semnați, iar banii îi discutăm abia după ce se admite dosarul la Registrul Comerțului, să nu aveți vreo suspiciune vizavi de operațiune, și cam asta este”, a explicat interlocutorul.

Potrivit acestuia, totul se poate face chiar și online, fără întâlnire directă. „După ce parcurgem pașii, datoriile dispar de pe numele dumneavoastră”, a mai adăugat.

Întrebat cum este posibil să preia datorii de sute de mii de lei în schimbul câtorva mii, bărbatul a spus: "După ce preluăm firma o vom închide, la o distanță de câteva luni de zile după preluare. Vă preluăm datoriile și noi avem posibilitatea să o închidem, cum nu aveți dvs. această posibilitate. E treaba noastră ce facem mai departe cu ele și modalitatea de închidere a societății. Deci pentru o sumă modică noi putem să preluăm aceste datorii, e simplu. Asta nu înseamnă că vă vom cere cu mult mai mult sau egal cu cât aveți dvs. datoriile. Noi avem această posibilitate să închidem afacerea fără să achităm datoriile, e simplu".



Adrian Negrescu, avertisment

Specialiștii avertizează că practica ridică mari semne de întrebare.

„O firmă nu se poate închide peste noapte fără să treacă printr-un proces de restructurare sau faliment. Trebuie văzut dacă nu cumva există o legătură între aceste societăți care preiau firmele cu datorii și instituțiile care ar trebui să verifice legalitatea. Altfel, vorbim despre un minus evident pentru bugetul statului”, ne-a declarat analistul economic Adrian Negrescu.

Acesta atrage atenția și asupra riscului ca antreprenorii să rămână cu probleme și mai mari.

"Mare atenție cu cine faceți afaceri pentru că e posibil ca odată cu preluerea datelor dvs. de identificare să te trezești că ai încă o problemă pe cap dincolo de faptul că ai datorii. Astfel de business-uri au mai fost și în anii trecuți. De fapt ce spuneau acești pseudo-investitori? Că dacă plătești o anumită taxă către ei, dacă le plătești anumite servicii de consultanță sau de suport, vei putea la un moment dat să îți radiezi firma sau să o dai către cineva și practic tu să rămâi fără un cazier fiscal. Ei bine, din această perspectivă, mai atenție, pentru că este posibil ca tu să plătești taxele respective, să te trezești cu buza umflată, să vezi că de fapt nu ți-a rezolvat nimeni nimic și că ai rămas și cu datorii, și cu banii luați. Poate fi un tip de Maradona financiară, ca să zic așa, când ți se propun foarte multe lucruri, dar doar dacă plătești o anumită taxă", ne-a mai spus Negrescu.

