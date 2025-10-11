Cum dăm „burțile jos” militarilor din rezerva României? Următoarele date ar trebui să ne îngrijoreze în caz de război

În caz ipotetic de conflict, rolul rezervei Armatei e esențial ca forță de susținere a trupelor convenționale. Mobilizarea rezervei este decisă prin decret al Președintelui României, la propunerea CSAT și cu aprobarea Parlamentului. Ulteriori rezerviștii sunt chemați în funcție de vârstă, specializare și nevoile operative ale forțelor armate.

Cel ma bun exemplu a fost după 7 octombrie 2023, în urma atacului fără precedent al Hamas în teritoriile Israelului. Atunci IDF a mobilizat exemplar peste 300.000 de rezerviști care au securizat imediat granițele Israelului, în special în nord, unde gruparea teroristă Hezbollah amenința concomitent cu declanșarea unui conflict sau o invazie. Mobilizarea de către Israel a rezervei Armatei în timpul celor mai bine de doi ani de război a fost un exemplu ca la carte despre cum ar trebui să arate rezerva unei armate și cum ar trebui să fie ea desfășurată.

E România acolo?

Din păcate, nu.

Rezerva Armatei României, o medie de vârstă de aproape 50 de ani!

Rezerva Armatei României e azi poate „călcâiul lui Ahile”. După suspendarea serviciului militar obligatoriu în 2007, factorul politic a lăsat, la propriu, rezerva Armatei de izbeliște. Ajunsă în situație în cel mai optimist caz dificilă, abia în 2017 s-au făcut pași spre refacerea rezervei. Ulterior, după invadarea Ucrainei pe scară largă, România a accelerat - deși și atunci târziu - procesul de refacere a rezervei, prin programul rezervistului voluntar ce urmează să fie demarat în următoarea perioadă.

În comparație cu noi, Polonia a demarat programul de refacere a rezervei încă din 2009!

În aceste aproape două decenii scurse de la suspendarea serviciului militar obligatoriu, rarele exerciții de mobilizare a rezervei au avut mai degrabă o componentă de recensământ decât una reală de pregătire.

Azi, suntem în situația în care rezerva Armatei României să aibă o medie de vârstă de aproape 50 de ani! O spune chiar generalul Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Armatei României, într-un interviu acordat în prima lună a acestui an la Europa Liberă.

„”Din 2007, când noi am renunțat la armata obligatorie, până acum, au trecut foarte mulți ani. Rezerva noastră a rămas la nivelul anului 2007. Asta înseamnă că acum sunt undeva în vârstă de 48 de ani. Imaginați-vă o persoană la 50 de ani, cu un sac pe spate, de 80 de kilograme”, arăta generalul Gheorghiță Vlad, în interviul citat.

Ce e de făcut?

Programe mai complexe de pregătire, inclusiv marșuri. Și implicarea rezervei Armatei în exercițiile militare naționale, concomitent cu desfășurarea programului rezervistului voluntar pentru întinerirea și refacerea rezervei

Generalul (r.), fost comandant al Forţelor pentru Operații Speciale (FOS), într-o ediție a podcastului Obiectiv EuroAtlantic difuzat de DefenseRomania, a vorbit fără perdea de problema rezervei României și programul rezervistului voluntar.

Generalul (r.) Crăciun consideră că exercițiile de mobilizare a rezervei ar trebui să se întindă pe mai multe zile, pregătirea să includă inclusiv marșuri și, interesant, să copiem modelul unor aliați din NATO: La exercițiile naționale ale Armatei României să participe și unități de rezerviști.

„Se cam poartă cu mânuși cu rezerviștii. Ei sunt adunați în unități, sunt echipați, sunt duși într-un poligon unde execută o ședință de tragere și li se prezintă niște lucruri de noutate, dar cam atât. Poate că aceste stagii de evaluare a rezerviștilor ar trebui să fie de câteva zile. Poate că ar trebui să facă și un marș, să efectueze niște lucruri mai complexe puțin și poate că ar trebui să facem și noi precum alte state din NATO, unde la exercițiile naționale din diferite regiuni participă și unități de rezerviști. Poate că ar trebui să copiem și noi acest model.

Este clar, rezerva este îmbătrânită iar probabil 2026 va fi anul în care se va declanșa procesul de întinerire, prin programul rezervistului voluntar. Dar rezultatele nu le vom vedea decât după ce vor trece două sau chiar trei cicluri a celor 4 luni de pregătire a viitorilor rezerviști voluntari”, precizează generalul (r.) Marius Crăciun, care subliniază că deși programul rezerviștilor voluntari nu va „scoate în patru luni de pregătire” operatori ai forțelor speciale, el e o gură de oxigen pentru rezerva Armatei.

Cu câteva condiții.

„Însă cum va începe acest proiect, cel al rezervistului voluntar, este vital. Probabil proiectul va avea o primă etapă de nivel de testare, căci Armata României nu e în măsură să pregătească simultan un număr foarte mare de rezerviști voluntari, probabil la început vor fi câteva locuri, posibil mii sau chiar zeci de mii de tineri care vor dori să se instruiască. Dacă după prima lună de desfășurare a acestui proiect apar și se viralizează pe rețelele de socializare cazuri de bătaie de joc cum era înainte de 1989, de practici neregulamentare, atunci proiectul moare în fașă.

A existat o mare reticență din partea cetățenilor români, mai ales cei care au făcut Armata, căci își aduc aminte de practici total neregulamentare, neacceptate, dar care din păcate se întâmplau. Căci cei care trebuiau să instruaiscă recruții nu o făceau corespunzător, uneori își băteau joc de oamenii prezenți”, a conchis generalul (r.) Marius Crăciun, fost comandant al Forțelor pentru Operații Speciale (FOS).