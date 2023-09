Cum arată celebrul sandwich la suprapreț din Aeroportul Otopeni. Silviu Andrei: Cât o să ne mai păcălim unii pe alții în țara asta? / foto

„Voila, celebrul sandwich scump din aeroportul Otopeni. A se observa felia foarte fină, străvezie, de salam trasă în afară până la jumate să pară că produsul e doldora de ingrediente, să pară că dă p'afara și chiar să te gândești ca n-o să-l poți mânca pe tot. Vă dati seama că cineva a studiat treaba asta? Efectul psihologic al feliei de salam iesit din baghetă asupra pasagerului călător, flămând.



Altfel, la mijloc, sandwich ul e gol, e porno, e pustiu, are ecou... sau, foarte rar, are o urmă de unt si o amintire antică despre cașcaval. Pretul e conform cu aviația. Un sandwich, o apa plată și o cafea 78 ron.



Cât o să ne mai păcălim unii pe alții în țara asta? Nu mă deranjează prețul, stiu că e aeroport si rupeți norii dar, băi, de banii ăia nu-mi vindeți aer in sandwich uri. Aerul l-am plătit deja la Tarom. Am înteles acum versurile lui Mihai Margineanu: "Aviația îti dă senzatia..."



Am avut doar o senzatie că am mâncat in aeroport. Senzațional!”, a scris Silviu Andrei pe Facebook.

