"Cultivă Tătăruşanu". Fostul mare portar al naţionalei, partener în prima cooperativă BIO din programul "Grădina Noastră"

Cooperativa furnizează legume bio proaspete, precum dovlecei, zucchini, castraveți și leuștean, către magazinele Carrefour la nivel național şi este situată în satul Călugăreni, comuna Conteşti, judeţul Dâmboviţa. În cadrul cooperativei, traseul legumelor este unul bine stabilit, de la momentul plantării răsadurilor până la momentul ambalării şi trimiterii în depozite. Iar timpul de la recoltare până la depozitare spre vânzare este unul extrem de scurt, de doar 4 ore, astfel încât prospeţimea să fie garantată.

"Vorbim astăzi de deschiderea primei cooperative BIO din România. Alături de noi sunt producătorii noştri, Alin şi Ciprian. Aici e vorba de pasiune pentru produs, pentru calitate, şi cred că e un moment deosebit pentru a celebra această pasiune. Nu vorbim doar despre producţia locală, ci şi de producţie de calitate, cu pasiune, de produse sănătoase pentru consumatorii noştri. Avem programul Act for Food, care e important ca punct de diferenţiere pentru noi ca retailer în România. Acest program, Grădina Noastră, e despre producţia locală. Ducem produsele în magazin în cel mult 6 ore de la recoltare. Avem această capacitate. Lucrăm cu 1500 de producători locali din România.

Al doilea pilon pentru noi este faptul că totul este BIO. Dezvoltarea produselor BIO este foarte importantă pentru noi. Avem 1000 de produse BIO, avem cea mai bună gamă de produse organice.

În România, cam 40% din consumul de fructe este de import, şi 25% din consumul de legume este tot de import. Pentru noi este, astfel, foarte important să fim alături de producători, să avem astfel de parteneriate, pentru a dezvolta producţia locală. Credem foarte mult că ţara are un potenţial de dezvoltare mult mai înalt decât acum.

Am început programul Grădina Noastră în 2017 cu cinci fermieri, iar acesta a crescut. Acum lucrăm cu 390 de familii în acest program. Asta înseamnă că aproximativ jumătate din fructele şi legumele din magazinele noastre sunt de la producători. Asta înseamnă prospeţime, şi suntem foarte mândri de asta", a declarat Gilles Ballot, CEO Carrefour România.

De la fotbal la agricultură. Cum s-a ajuns la "cultivă Tătăruşanu", de la "Apără, Tătăruşanu"

Ciprian Tătăruşanu şi Alin Dobre sunt artizanii acestui spaţiu, iar totul a început dintr-o dorinţă simplă: aceea de a hrăni propriile familii cu legume de sezon proaspete şi naturale.

"Împreună cu Alin Dobre am înfiinţat această fermă ecologică. Cei mai mulţi mă cunoaşteţi de pe terenul de fotbal, de unde m-am retras anul trecut. Dar din 2020 sunt şi agricultor. Totul a început pe timpul pandemiei, când am decis, împreună cu Alin, să facem asta. Fiind sportiv, mi-a plăcut mereu să mănânc cât mai calitativ. Am decis să facem ceva pentru familiile noastre, să mâncăm sănătos. Alin e mai pasionat decât mine, fiind dintr-o familie de agricultori, şi a aplicat pentru proiectul Creştem România BIO, înfiinţat de Carrefour. De acolo, practic, a început aventura noastră în acest domeniu. Având un partener atât de solid, ne-a oferit siguranţa şi curajul de a investi şi de a ajunge azi la anvergura de aici, la aproape 10 hectare de producţie. Încrederea de care am beneficiat ne-a făcut şi mai ambiţioşi, iar în primăvara acestui an am format cooperativa agricolă, care pentru noi e foarte importantă. Ne ajută să cunoaştem alţi parteneri, deschidem porţile agricultorilor din zonă şi nu numai. Şi împreună vom beneficia cu toţii", a declarat Ciprian Tătăruşanu.

Ulterior, într-o declaraţie exclusivă pentru DC News, Ciprian Tătăruşanu a venit cu mai multe explicaţii.

"Nu a fost un punct în care să zic că nu mai joc fotbal şi mă mut spre agricultură. În ultimii ani de carieră, am început să mănânc din ce în ce mai sănătos. Am avut această oportunitate, de a forma împreună cu Alin o fermă. La început, a fost vorba de producţie proprie, să mâncăm noi sănătos, noi şi familiile noastre. Dar ulterior am intrat în proiectul Carrefour şi am început să ne dezvoltăm.

Click-ul a fost când aveam prea multă producţie doar pentru noi şi am început să împărţim pe la prieteni, pe la cunoştinţe. Feedback-ul lor a fost foarte pozitiv şi ne cereau încontinuu produse. Fiecare voia dovlecei, castraveţi, etc. Şi am zis că putem face asta. Avem pasiunea necesară, avem posibilitatea financiară să o facem, aşa că am început.

Trecerea mea spre mâncare sănătoasă s-a realizat cu înaintarea în vârstă. Am realizat că pentru a avea o carieră cât mai lungă, cât mai ferită de accidentări, trebuie să am grijă de corpul meu. Şi primul lucru e alimentaţia.

Pe mine aici m-a adus viaţa. Nu a fost ceva stabilit de la început, nu am zis că după ce mă las de fotbal, voi fi agricultor. A fost treptat. Nu cred că voi mai activa în fotbal, dar pe viitor nu se ştie", ne-a spus Ciprian Tătăruşanu.

Producţie continuă 6 luni pe an

"Totul a început dintr-o nevoie simplă: aceea de a face agricultură într-un mod corect, durabil şi transparent. Aşa s-a format această cooperativă, prin asocierea unor producători locali care împărtăşesc aceleaşi valori legate de sol, de ritmul natural al culturilor şi de calitatea produselor. Lucrăm organizat, cu standarde clare şi cu accent pe colaborare. Fiecare legumă care pleacă de aici reflectă un efort comun şi o atenţie reală la tot ce înseamnă calitate", a declarat Alin Dobre.

În fermă, producţia este aproape continuă, începând din mai şi până spre finalul lunii noiembrie, cu produse sezoniere. Se cultivă roşii, castraveţi, ardei kapia, ardei iuţi, dovlecei albi, galbeni şi verzi, vinete, mărar, pătrunjel, leuştean şi varză, dar şi fructe.

Conform lui Alin Dobre, "începem să plantăm dovleceii la începutul lunii aprilie. La început de mai avem prima recoltă şi, ca să fim siguri că avem flux continuu de producţie, folosim alternativ solariile cu terenurile descoperite. Astfel, când unele legume sunt în perioada de creştere, altele sunt deja pregătite pentru recoltare. Asta durează din luna mai până spre finalul lunii noiembrie, în funcţie de condiţiile meteo. În plus, plantăm manual fiecare răsad, pentru a avea procent de prindere de 100%".

De asemenea, din martie până în decembrie sunt disponibile salata verde, ceapa verde, leuşteanul şi pătrunjelul.

În cadrul cooperativei lucrează 4 angajaţi permanenţi şi 12 sezonieri. În 2025, se estimează o producţie de 250.000 de unităţi de vânzare.

