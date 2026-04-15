Costel Grojdea, șeful ITM București, surprins cu Lamborghini Urus la serviciu / video
Data actualizării: 15:59 15 Apr 2026 | Data publicării: 15:52 15 Apr 2026

Costel Grojdea, șeful ITM București, surprins cu Lamborghini Urus la serviciu / video
Autor: Dana Mihai

lamborghini urus suv Foto: Unsplash

Șeful ITM București, Costel Grojdea, atrage atenția după ce a fost văzut venind la serviciu cu un Lamborghini Urus, o apariție neobișnuită pentru un funcționar public.

Șeful ITM București, Costel Grojdea, este văzut frecvent venind la instituție cu un autoturism Lamborghini Urus, evaluat la aproximativ 300.000 de euro. Mașina este utilizată în baza unui contract de leasing derulat printr-o firmă din Iași, care nu aparține familiei acestuia.

Situația din declarația de avere

Autoturismul nu apare în declarația de avere, iar potrivit informațiilor disponibile, leasingul ar fi susținut de o companie care a fost verificată în trecut de Grojdea, în perioada în care conducea ITM Iași, fără a fi identificate nereguli.

În același timp, în parcarea instituției, mașina de lux este observată alături de autoturismele de serviciu utilizate de inspectori, majoritatea modele Dacia Logan. Costel Grojdea a fost anterior șef al ITM Iași, iar din aprilie 2026 ocupă, prin detașare, funcția de conducere la ITM București, coordonând activitatea instituției la nivelul Capitalei, potrivit Mediaflux.ro.

Venituri declarate oficial

În ultima declarație de avere, șeful ITM București a raportat un venit anual de aproximativ 82.000 de lei (circa 16.000 de euro).

Pe lângă veniturile din funcția publică, în declarațiile de avere apar și câștiguri suplimentare din chirii, activități juridice și dividende, precum și dețineri imobiliare în zona Iași.

