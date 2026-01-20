€ 5.0929
|
$ 4.3442
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0929
|
$ 4.3442
 
DCNews Stiri Consolidarea blocurilor din Sectorul 3: lucrări finalizate, șantiere în curs și noi proiecte în pregătire
Data actualizării: 15:05 20 Ian 2026 | Data publicării: 15:05 20 Ian 2026

Consolidarea blocurilor din Sectorul 3: lucrări finalizate, șantiere în curs și noi proiecte în pregătire
Autor: Bogdan Constantin

Consolidarea blocurilor din Sectorul 3: lucrări finalizate, șantiere în curs și noi proiecte în pregătire Foto: arhivă

Primăria Sectorului 3 continuă programul de consolidare seismică și reabilitare termică a blocurilor de locuințe, demarat în baza finanțărilor obținute în cursul anului trecut. 

 

Intervențiile vizează clădiri construite în anii ’60–’70, încadrate în clasa de risc seismic II. Aceste imobile necesită lucrări de consolidare pentru reducerea vulnerabilităților structurale și creșterea siguranței în cazul unui seism major, dar și intervenții de reabilitare termică pentru îmbunătățirea confortului locuirii. 

Consolidarea blocurilor din Sectorul 3: lucrări finalizate, șantiere în curs și noi proiecte în pregătire

Stadiul lucrărilor: blocuri finalizate și șantiere active 

Până în acest moment, două blocuri au fost deja consolidate, iar alte șapte imobile se află în lucru și urmează să fie finalizate pe parcursul anului 2026. Pentru aceste nouă blocuri, soluțiile tehnice stabilite de experți permit desfășurarea lucrărilor fără relocarea locatarilor, un aspect esențial pentru reducerea impactului social al intervențiilor. 

Lucrările includ atât consolidarea structurii de rezistență, cât și reabilitarea termică a clădirilor, intervențiile fiind corelate astfel încât siguranța seismică și eficiența energetică să fie abordate simultan. 

Consolidarea blocurilor din Sectorul 3: lucrări finalizate, șantiere în curs și noi proiecte în pregătire

Blocuri care necesită relocare temporară 

În total, Primăria Sectorului 3 a obținut finanțare pentru 11 blocuri. Pentru două dintre acestea, expertizele tehnice au indicat faptul că lucrările de consolidare nu pot fi realizate în condiții de siguranță cu locatarii în interior. În aceste cazuri, administrația locală se află în prezent în etapa de prospectare și identificare a unor soluții de relocare temporară, necesare pentru implementarea proiectelor. 

Relocarea reprezintă una dintre cele mai sensibile componente ale programelor de consolidare, iar autoritatea locală analizează variante care să minimizeze impactul asupra locatarilor, din punct de vedere social și logistic. 

Consolidarea blocurilor din Sectorul 3: lucrări finalizate, șantiere în curs și noi proiecte în pregătire

Alte 15 imobile, în analiză 

Programul de consolidare seismică nu se limitează la imobilele aflate deja în execuție. Primăria Sectorului 3 a transmis către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) documentația necesară pentru semnarea contractelor de finanțare aferente altor 15 imobile, aflate în prezent în etapa de analiză. 

Consolidarea blocurilor din Sectorul 3: lucrări finalizate, șantiere în curs și noi proiecte în pregătire

Consolidare și eficiență energetică, în paralel 

În paralel cu lucrările de consolidare seismică, Primăria Sectorului 3 continuă programul amplu de reabilitare termică a blocurilor. În anul 2026 este programată finalizarea unui nou lot de aproximativ 100 de blocuri, ceea ce va duce la depășirea pragului de 100.000 de apartamente reabilitate în Sectorul 3. 

Experiența proiectelor deja finalizate arată că reabilitarea termică conduce la o reducere medie a facturilor la energie de aproximativ 40%, precum și la un confort interior sporit, aspecte cu impact direct asupra calității vieții, mai ales în contextul sezonului rece și al disfuncționalităților recurente din sistemul de termoficare. 

Consolidarea blocurilor din Sectorul 3: lucrări finalizate, șantiere în curs și noi proiecte în pregătire

Consolidarea blocurilor din Sectorul 3: lucrări finalizate, șantiere în curs și noi proiecte în pregătire

Consolidarea blocurilor din Sectorul 3: lucrări finalizate, șantiere în curs și noi proiecte în pregătire

Consolidarea blocurilor din Sectorul 3: lucrări finalizate, șantiere în curs și noi proiecte în pregătire

Consolidarea blocurilor din Sectorul 3: lucrări finalizate, șantiere în curs și noi proiecte în pregătire

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

consolidare blocuri sector 3
blocuri
santiere
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău: Scenariul care ar determina Republica Moldova să ceară reunirea cu România
Publicat acum 24 minute
Ce este EU Inc., noua structură de companie europeană anunțată de Ursula von der Leyen la Davos
Publicat acum 25 minute
Șeful Statului Major al Apărării: Populația trebuie pregătită pentru susținerea unui efort de război
Publicat acum 26 minute
UE sau SUA? Consilierul lui Nicușor Dan anunță ce alege România
Publicat acum 31 minute
Consolidarea blocurilor din Sectorul 3: lucrări finalizate, șantiere în curs și noi proiecte în pregătire
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 20 ore si 53 minute
Ședință PNL la Vila Lac: Cine l-a făcut pe Rareș Bogdan să iasă din umbră. ”M-au expus și m-au lăsat de izbeliște. Nu mai e cazul să tac”
Publicat pe 18 Ian 2026
România, aproape de o criză fără precedent. Biriş: Anul din care pensiile riscă să nu mai poată fi plătite
Publicat pe 19 Ian 2026
Cătălin Măruță și-a găsit loc de muncă. Mihai Morar l-a dat de gol
Publicat acum 6 ore si 45 minute
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat acum 16 ore si 17 minute
”Hai să schimbăm lăutarul, că nu mai merge”. Anunțul făcut de Sorin Grindeanu în direct
 
chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close