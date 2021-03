Consilieră USR, descindere cu jandarmi. Patronul restaurantului, acuzații grave: Ne-au înscenat un FLAGRANT. Abuz de putere

"Ca să înțelegeți toată situația în ansamblu. Noi deținem o firmă, iar una dintre firmele noastre activează în domeniul HoReCa și este una dintre cele mai importante firme al mărimii din zona HoReCa al Timișoarei, avem cinci restaurante și un hotel. Una dintre locații care este foarte celebră este sub contractul Primăriei Municipiului Timișoara. Primăria împreună cu Comitetul Județean pentru Situații de Urgență mi-a închis această locație, adică noi trebuie să plătim 10 mii de euro chirie, dar primăria ne-a închis această locație având în vedere situația carantinării.

Noi contractual avem trecut o clauză de forță majoră. Această clauză de forță majoră poate fi activată dacă noi putem demonstra că am fost afectați. Am prezentat mai multe acte care certifică faptul că suntem într-o situație de forță majoră și am făcut nimic altceva decât să respectăm legea și să cerem suspendarea plății chiriei până la rezolvarea problemei carantinării. În plenul Consiliului Județean Timișoara această doamnă, Ana Munteanu, a susținut că nu poate să ne confere nouă drepturi speciale față de ceilalți competitori. Nici nu aveam nevoie, ea trebuia doar să respecte un contract. Vădit afectată, dânsa, printr-un abuz de putere împreună cu perfectul Județului Timiș, pentru că ne-am permis să îl tragem la răspundere pe prefect, dânșii ne-au înscenat într-un altă locație care funcționează legal ca și hotel un flagrant în care au venit jandarmii însoțiți de această doamnă.", a declarat patronul restaurantului, într-o intervenție telefonică la RealitateaPlus.

Cum se apără consiliera USR

Consiliera USR Ana Munteanu are însă o altă variantă a celor întâmplate.

"În cea mai recentă ședință a Consiliului Local, am fost una dintre vocile care au criticat public propunerea privind aplicarea de măsuri de ajutorare discreționar - adică doar anumitor societăți comerciale lovite de pandemie - în timp ce alți antreprenori, care poate nu au buget pentru plata unor avocați, nu sunt luați în calcul. Am propus atunci căutarea unor soluții eficiente de sprijinire a tuturor celor din industria HoReCa, care au relații contractuale cu PMT. Am făcut asta cu gândul la micii antreprenori, a căror voce deseori nu se aude. În urma discuției purtate atunci, în cadrul Consiliului Local, s-a decis organizarea unei comisii de lucru, formată din consilieri locali, care urma să înainteze cât mai curând o propunere cu măsurile pe care municipalitatea le-ar putea lua pentru a veni în sprijinul celor afectați.

Vineri, 19 martie, cunoscând poziția luată de mine anterior în plenul Consiliului Local, niște cetățeni mi-au sesizat faptul că una dintre societățile comerciale care a înaintat o adresă spre PMT - conform căreia, din toamna anului trecut, a fost nevoită să-și întrerupă activitatea - funcționează, de fapt, ilegal, în perioada aceasta în care restaurantele din Timișoara sunt închise. Cei care mi-au sesizat această situație, mi-au zis că au făcut o rezervare pentru ziua de sâmbătă, unde urmau să meargă patru persoane și totodată mi-au zis că această practică este acceptată tacit și destul de curentă în perioada asta.În primă fază, nu mi-a venit să cred ce aud. Oricum, era clar că un astfel de comportament iresponsabil nu poate fi ignorat.", a scris Ana Munteanu pe pagina sa de Facebook.

Reamintim că ministrul de Interne, Lucian Bode a trimis Corpul de Control atât la Prefectura Timiș, cât și la Jandarmerie, dar și la Inspectoratul Județean de Poliție. Zoltan Nemeth prefectul de Timiș a declarat că și el avea informația că în acel restaurant erau și persoane care nu erau cazate în hotel, motiv pentru care el însuși a sesizat Jandarmeria. Totuși, el a susținut că nu a ordonat nici un control și că totul a depins doar de consiliera USR.

