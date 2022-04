Congres PNL. Nicolae Ciucă, unicul candidat. Chirieac: Mă întreb de ce l-au mai făcut. În România, politica nu mai e făcută de partide

"Va fi un congres liniștit, nu am niciun fel de îndoială. Mă întreb de ce l-au mai făcut? Puteau să îl facă prin corespondență: Nicolae Ciucă - președinte și toți liderii pe care îi dorește dânsul, cu domnul Bode - secretar general, cei patru prim-vicepreședinți și se întâmpla totul fără probleme.", a spus Bogdan Chirieac la România TV.

Chestionat dacă organizarea congresului și arătarea susținerii partidului pentru noul președinte al PNL dă legitimitate noii conduceri, Chirieac a răspuns cu scepticism.

"Vi se pare că asta îți dă legitimitate? Legitimitatea stă în acțiunile tale politice, prin care ai servit țara și poporul. Or, vi se pare că, până acum, vi se pare că a fost vreo acțiune care să dea legitimitate? Mie nu mi se pare, poate unora. Vi s-a părut că, până acum, au fost lucruri care să ne mire, să ne bucure că România a rupt gura Europei cu deciziile pe care le-a luat, ce tari am fost, ce s-a făcut, ce nu s-a făcut.", a spus Chirieac.

Secretarul general, uneori mai important decât preşedintele

"Secretarul general este deja stabilit, dl Lucian Bode. Secretarul general al unui partid este o funcţie esenţială. E mai important de multe ori decât preşedintele, pentru că secretarul general ţine legătura cu organizaţiile, cu oamenii. Cum va ţine dl Bode legătura, el conducând un minister mamut cu 200.000 oameni, vom vedea", a declarat Bogdan Chirieac ulterior la Realitatea Plus.

Întrebat dacă va fi stabilitate în partid, având în vedere o influenţă a taberei PDL în PNL, Chirieac a spus că "tabăra PDL nu e mai puternică decât Klaus Iohannis. Aici este exercitarea forţei discreţionare a preşedintelui Iohanns. Excelenţa sa a spus să fie schimbat şi a fost schimbat (n.r. Florin Cîţu)".

De ce nu a venit Klaus Iohannis la Congresul PNL

"Nu putea să apară. Mă bucur că preşedintele Iohannis are simţul ridicolului. Dânsul nu avea ce să caute la acest Congres. Acum şase luni îl susţinea pe Cîţu, fără mască, la propriu, iar acum se ducea să îl susţină pe Cîţu? Nu, a făcut foarte bine că nu s-a dus. Aşa poate să pară o răfuială între liberali. Nu a fost, dar nu are importanţă", a mai punctat analistul politic.

Cum va conduce un fost militar un partid de dreapta

"Nu va conduce pe criterii politice. Deocamdată e o veste proastă, dar să fim obiectivi şi să recunoaştem realitatea. În România, politica nu mai e făcută în partide, partidele politice duc la îndeplinire politicile care sunt făcute în altă parte. Eu nu am dovezi şi nu am reuşit să aflu unde se fac politicile, dar sigur nu la partide. Faptul că nu e popular domnul Ciucă în PNL, că e pus cu penseta acolo, nu are relevanţă. Dânsul poate conduce perfect partidul, ca şi până acum. Nu l-a încurcat Florin Cîţu. Dânsul ştiind economie, a venit cu ajustări, cu una, cu alta. De acum nu o să mai vină.

Nicolae Ciucă, candidat la preşedinţia României, susţinut de PSD şi PNL

Dacă va fi o guvernare bună şi nu ne lasă din braţe Europa şi SUA, putem avea un preşedinte Ciucă în 2024 sprijinit de PSD şi PNL. În turul II cu George Simion. Va fi modelul Macron - Le Pen din Franţa, sau Vadim - Iliescu", a mai arătat el.

Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, a anunţat zilele trecute că din mai 2023, Nicolae Ciucă nu va mai fi premierul României, dar şi că acesta este un adversar politic. Cu toate astea, Chirieac spune că Marcel Ciolacu "a fost şi împotriva desfiinţării SIIJ, care aşa cum era, pe teacă, lupta contra abuzurilor din justiţia din România. Şi nu mai avem SIIJ, nimic!".

De altfel, Chirieac afirmă că pe Nicolae Ciucă nici acuzele de plagiat nu l-ar împiedica să devină preşedinte. "Şi dacă explodează acest caz, după cazul Kovesi cu plagiatul, care a fost şi apoi a dispărut, plagiatul nu mai are nicio relevanţă. E ca la colaborarea lui Băsescu cu Securitatea. În 2004, toată lumea ştia că a colaborat, dar poporul muncitor l-a votat. Nu vă gândiţi că plagiatul va îndepărta oamenii de la votul pentru Nicolae Ciucă", a concluzionat Bogdan Chirieac.

Acest articol reprezintă o opinie.