Comisia de Organizare a Congresului PNL din 25 septembrie 2021 anunţă următoarele:

"Proiectele de moţiune ale celor doi candidaţi la preşedinţia PNL, domnii Ludovic Orban şi Florin Cîţu, au întrunit prevederile statutare pentru a fi prezentate şi supuse votului la Congresul Partidului Naţional Liberal din data de 25 septembrie 2021."



Theodor Stolojan

Preşedintele Comisiei de Organizare a Congresului

Orban: Votul secret la Congresul PNL nu poate avea loc decât prin prezenţă fizică

Votul secret la Congresul PNL nu poate avea loc decât prin prezenţă fizică, iar delegaţii vor fi vaccinaţi sau testaţi PCR, a precizat miercuri preşedintele formaţiunii, Ludovic Orban.



"Congresul nu poate fi derulat nici online, pentru că la Congres este vot de persoane. Votul de persoane este, în mod obligatoriu, secret, iar conform prevederilor statutare votul secret nu se poate exercita decât pe sistemele de vot cu prezenţă fizică, aşa cum am stabilit. (...) Vă spun eu că nu e garantat secretul votului pe niciun sistem care există în momentul de faţă. Doi - reducerea numărului de delegaţi nu se mai poate face. Termenul de stabilire a numărului de delegaţi de către filialele judeţene expiră astăzi, şi filialele judeţene astăzi îşi vor desemna delegaţii conform normei de reprezentare stabilită în hotărârea Consiliul Naţional care a convocat Congresul. Nu este o problemă cu respectarea regulilor. Putem să facem afară, în aer liber şi avem doua locaţii studiate pe care putem sa le folosim", a explicat liderul PNL.



El a adăugat că delegaţii la Congresul PNL vor fi vaccinaţi sau testaţi PCR.



"Vaccinaţi sau să aibă testul PCR plătit (cei prezenţi la Congres - n.r.), evident, de fiecare în parte, prin care să arate că e negativ", a spus Orban.



Întrebat cum îşi explică că la Consiliul Naţional de sâmbătă s-a majorat numărul de delegaţi la aproape 800 de persoane, Orban a arătat că nu vrea să intre în polemică cu unii colegi care au convocat un BPN nestatutar.



"Nu aş vrea să intru într-o polemică cu colegii mei, care au convocat un BPN nestatutar, care nu a fost condus de mine, unde s-a luat o decizie nestatutară. Noi am convocat, în Biroul Politic Naţional pe care l-am condus eu, care s-a desfăşurat în litera şi în spiritul Statutului, am convocat Consiliul Naţional numai cu delegaţii de drept, probabil, au considerat că este necesară respectarea unei prevederi statutare care spune că pe lângă delegaţii de drept, trebuie să ai un procent minim de delegaţi aleşi. Din cauza aceasta, au convocat şi delegaţii aleşi", a afirmat Orban, citat de Agerpres.