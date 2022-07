Concediu în Ucraina. Itinerariul "Relax" din Liviv, Family tour în Carpaţi sau "Orașe curajoase". Unde ai alege să mergi?

Cert este că Ucraina a decis să reacţioneze la criza economică care o afectează concentrându-se pe unul dintre sectoarele cele mai penalizate de conflictul în curs: turismul.

Astfel, făcând din necesitate o virtute a turismului de proximitate, Kievul îşi propune acum să atragă călătorii extremi care doresc să viziteze oraşele şi locurile lovite de bombe.

"Există un interes din ce în ce mai mare pentru ţara noastră aflată în război - explică Mikhailo Nepran, prim-vicepreşedinte al Camerei Naţionale de Comerţ - din partea vizitatorilor cunoscuţi şi, de asemenea, a cetăţenilor de rând ai ţărilor străine. Experimentarea senzaţiei de a fugii într-un adăpost în urma unei alarme antiaeriene, aşa cum s-a întâmplat în timpul vizitei Angelinei Jolie, entuziasmează imaginaţia multor persoane cărora le plac aceste călătorii în pericol".

Astfel, în urmă cu câteva zile, Visit Ukraine, cea mai mare platformă turistică din ţară, şi-a lansat pachetele online:

"Am făcut-o - explică Anton Taranenko, CEO al platformei - pentru că de aproximativ două luni suntem vizitaţi de peste 1 milion şi 300 de mii de oameni din întreaga lume. Numai în luna iunie platformei noastre s-au alăturat peste 70.000 de germani, aproape 25.000 de italieni, peste 30.000 de americani şi 23.000 de britanici. Am înţeles că Ucraina starneşte curiozitate şi că are un potenţial puternic de atracţie turistică."

O călătorie neobişnuită pentru că: "A vizita astăzi Ucraina - continuă Taranenko - nu înseamnă doar să descoperi oraşe frumoase, ci şi să mergi pe urmele luptătorilor, să vezi cum îşi revin oraşele din ororile războiului, să priveşti în ochi oamenii a căror viaţă nu va mai fi niciodată ceea ce a fost".

Unele dintre pachetele oferite de site au nume care sunt exact opusul Ucrainei de azi, aşa cum este ea descrisă zilnic de presa mondială. Dar, pe lângă itinerariul "Relax" din Liviv, sau Family tour în Carpaţi, iese în evidenţă pachetul numit "Orașe curajoase" şi invincibile care prevede tururi la Kiev, Kamianets şi Podilsky, Odesa, şi un alt tur privat la Mezhyhirya în reşedinţa fostului preşedinte Viktor Ianokovici. "Per listă avem 10 oraşe. Tururi în teritorii precum Herson, Cernihiv, Mariupol şi Nikolaiv sunt cumpărate acum, pentru anul viitor", conchide Taranenko.

Dar nu doar portalul online este cel care se concentrează pe acest tip de utilizatori

Unele agenţii de turism studiază chiar o strategie de a acoperi pierderea aproape totală de clienţi din cauza războiului. "Avem deja disponibilă o reţea de hoteluri în zona Cernihiv, o zonă foarte afectată - spune Oksana Sokotshaia, proprietara Okmi tour - Până în prezent, puţinul turism care mai rămâne este concentrat pe mamele şi copiii care îşi trimit copiii în centrul sau în vestul Ucrainei, unde hotelurile sunt deschise. Am suferit o scădere de 99%: dacă înainte aveam 200-300 de turişti pe lună, acum vorbim de 5-10 solicitari lunare".

Sectorul turismului a fost pus în genunchi de război

"Până în prezent - explică Mariana Oleksiv, şeful Agenţiei de Stat pentru Turism a Ucrainei - ştim că în primele patru luni ale anului 2022 la bugetul de stat s-a plătit cu 18% mai puţine taxe din sector faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Iar acesta este doar vârful aisbergului, pentru că de obicei sezonul turistic în Ucraina începe în iunie şi durează până în octombrie. Astfel încât perioada celor mai mari pierderi economice de-abia acum începe."

"Plănuim deja- explică Oleksiv - în ce locuri să creăm memoriale şi unde să colectăm vehiculele militare distruse lăsate de rashişti. Pentru noi este important să creăm aceste căi deja de-acum, astfel încât ucrainenii şi străinii, care între timp vor vizita Ucraina şi din motive de muncă, să poată înţelege ce s-a întâmplat şi să poată povesti lupta şi victoria noastră copiilor şi nepoţilor lor”, notează Rador.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News