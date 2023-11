Companiile de apărare din Europa Centrală testează oportunităţile din Africa - analiză Reuters

Companiile de apărare din Europa Centrală negociază noi acorduri pentru a vinde mai multe arme, echipamente militare şi servicii conexe în Africa, în timp ce încearcă să atragă clienţi care caută alternative la Rusia, spun firme şi oficiali guvernamentali, relevă Reuters într-o analiză publicată miercuri.



Deşi acum fac parte din alianţa occidentală NATO, foştii membri ai Pactului de la Varşovia, cum ar fi Republica Cehă, pe atunci parte a Cehoslovaciei, au asigurat o aprovizionare constantă cu arme către ţările africane în timpul perioadei comuniste şi, prin urmare, sunt bine plasaţi pentru a menţine sau actualiza aceste sisteme.



"Cele mai bune pieţe noi sunt cele africane, deoarece încă folosesc echipamente din epoca sovietică, dar acum doresc să le adauge acestora tehnologie occidentală", a declarat Jiri Hynek, preşedinte şi director al grupului comercial industrial Asociaţia Industriei de Apărare şi Securitate din Republica Cehă. "Noi o numim occidentalizarea produselor sovietice", a precizat el.



De exemplu, producătorul ceh de avioane Aero Vodochody este în discuţii pentru a-şi vinde avioanele de antrenament şi de atac uşor L-39NG noilor cumpărători, precum şi pentru a oferi upgrade-uri pentru versiunile mai vechi, a declarat vicepreşedintele său executiv de vânzări, Filip Kulstrunk, pentru Reuters.



"Vedem un interes crescut din partea noilor potenţiali clienţi, care doresc să abandoneze echipamentele ruseşti sau chineze şi vor să-şi occidentalizeze forţele armate", a spus el, refuzând să ofere detalii despre ţările cu care discută.



Republica Cehă a exportat în 2022 muniţie, arme, avioane şi alte materiale militare în valoare de aproximativ 32 de milioane de euro către 10 ţări din Africa Subsahariană, multe dintre ele bazându-se pe arme din epoca sovietică fabricate cu standarde şi calibre diferite de cele utilizate în Occident. Aceasta a crescut de la puţin sub două milioane de euro în 2011.

Reuters a vorbit cu circa şase companii de apărare cehe şi poloneze şi oficiali guvernamentali care au descris eforturile reînnoite de a împărţi o cotă mai mare din piaţa africană de arme, deoarece conflictul din Ucraina distrage atenţia Rusiei.



Deşi companiile au refuzat în cea mai mare parte să sublinieze specificul sau ţările pe care le vizează, din motive competitive, acordurile discutate includ arme, muniţii şi alte echipamente şi servicii militare, au spus ei.



Compania privată de apărare şi producţie civilă Czechoslovak Group (CSG) - cea mai mare companie cehă de apărare - a declarat că abilitatea sa de a menţine şi moderniza vehiculele blindate folosind standardele din epoca sovietică a ajutat-o să câştige afaceri în Africa.



"CSG are o capacitate excepţională de a menţine şi moderniza sistemele militare terestre de origine estică, astfel încât clienţii africani să nu depindă de furnizorii ruşi", a declarat purtătorul de cuvânt Andrej Cirtek pentru Reuters. "Am folosit deja acest lucru într-o serie de cazuri de afaceri din Africa", a adăugat el.



Potrivit Institutului Internaţional de Cercetare pentru Pace din Stockholm, Rusia a depăşit China ca principal vânzător de arme în Africa Subsahariană, cu o cotă de piaţă care a crescut la 26% în ultimii cinci ani, din 2018 până în 2022.



Deşi nu a procesat încă pe deplin datele privind toate exporturile recente către Africa de la începutul războiului din Ucraina, Pieter Wezeman, cercetător principal în programul de transferuri de arme al organizaţiei, a declarat pentru Reuters că preocupările legate de fiabilitate ar putea stimula unele naţiuni să privească dincolo de Rusia.



"Industria cehă are genul de expertiză în fostele arme sovietice care poate fi utilă atunci când vinde echipamente, componente sau întreţinerea armelor folosite de ţările africane", a spus el.



Sebastian Chwalek, directorul executiv al companiei poloneze de stat PGZ - care controlează zeci de companii producătoare de arme, muniţii, transportoare blindate, sisteme aeriene fără pilot şi alte echipamente - a declarat pentru Reuters că firma şi-a intensificat discuţiile în ultimele 12 luni pentru a accesa pieţele africane.



Compania poloneză de tehnologie militară WB Group - ale cărei produse includ drone fără pilot şi sisteme de rachete - a înregistrat, de asemenea, o creştere a interesului potenţialilor clienţi africani chiar pe teritoriul Poloniei în ultimul an.



"Am participat la o expoziţie comercială recentă în Polonia, unde standul nostru a fost vizitat de numeroase delegaţii din ţările africane care au apărut aici pentru prima dată", a declarat purtătorul de cuvânt al Grupului BM, Remigiusz Wilk.



"Este întotdeauna benefic pentru orice alt furnizor dacă cineva care a existat anterior pe o anumită piaţă dispare din aceasta sau este mai puţin reprezentat", a explicat el.

Subliniind avansul în Africa, o misiune comercială cehă a vizitat Etiopia, Kenya, Ghana şi Coasta de Fildeş la începutul acestei luni. Un obiectiv cheie, a declarat prim-ministrul Petr Fiala, a fost creşterea oportunităţilor pentru industria de apărare.



Consilierul ceh pentru securitate naţională, Tomas Pojar, care a luat parte la misiunea comercială, a declarat că acordurile de apărare discutate ca urmare a vizitei valorează miliarde de coroane şi includ discuţii cu Etiopia despre modernizarea aeronavelor sale şi a tehnologiei sovietice.



"Obiectivul nostru este să redeschidem şi să consolidăm relaţiile cu partenerii noştri tradiţionali din Africa, angajându-ne la ceea ce îşi doresc şi au nevoie cel mai mult", a declarat el pentru Reuters. Tomas Kopecny, un trimis al guvernului ceh şi fost ministru adjunct al apărării, însărcinat cu conducerea misiunilor de afaceri în Africa, a adăugat că invitarea liderilor africani să viziteze Praga reprezintă o altă modalitate de a declanşa noi acorduri de apărare.



Printre aceştia s-a numărat şi preşedintele vorbitor de limbă cehă din Mozambic, a cărui vizită din august a marcat prima deplasare a unui lider african subsaharian la Praga de peste două decenii, a adăugat el.



"O parte a acestor activităţi include, de asemenea, cooperarea în industria apărării, deoarece a fost o parte integrantă a ceea ce ne-am angajat împreună în trecut", a spus Kopecny.

Cu o naţiune de 10,5 milioane de locuitori, Republica Cehă şi-a depăşit mult timp capacităţile atunci când a venit vorba de producţia de arme şi a fost un furnizor principal de muniţie, echipamente militare şi alte arme pentru Ucraina de la invazia Rusiei din 2022.



Efortul de a aproviziona Ucraina a împins companiile cehe să crească producţia şi să extindă liniile de aprovizionare, lucru despre care analistul independent de apărare Lukas Visingr din Cehia a spus că a îmbunătăţit reputaţia regiunii.



"Industria cehă de armament îşi intensifică eforturile faţă de anumite ţări africane care încă folosesc echipamente de tip sovietic, dar care încep să vadă Rusia ca pe un furnizor problematic", a spus Visingr.

