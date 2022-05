Compania Enel a lansat strategia „Net Zero“ pentru rețele

Enel și factorii implicați din cadrul ecosistemului de distribuție a energiei s-au reunit la Roma pentru evenimentul Ziua Net Zero. În cadrul evenimentului, Enel și-a prezentat strategia Net Zero pentru rețelele de distribuție, concentrându-se pe reducerea la zero a emisiilor de carbon. De asemenea, compania a prezentat detalii despre modul în care intenționează să colaboreze cu industria de profil pentru a promova implementarea și totodată creșterea standardelor în ceea ce privește componentele rețelei care îndeplinesc criteriile de eficiență, siguranță, calitate și sustenabilitate, în conformitate cu cerințele net zero.

În cadrul evenimentul a fost lansată asociația „Open Power Grids”, care reunește operatori de rețea, producători, institute de cercetare și alte părți interesate și are drept scop implementarea și dezvoltarea de standarde și tehnologii pentru componentele critice ale rețelei care să respecte cerințele net zero. Astfel, compania Gridspertise a Enel, care oferă operatorilor de sisteme de distribuție (DSO) și companiilor furnizoare soluții de ultimă oră pentru digitalizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice, a conturat următorul pas al strategiei sale de creștere concentrată pe sprijinirea eforturilor de modernizare a infrastructurii din Statele Unite.

„Ambiția noastră în privința rețelelor Net Zero înseamnă accelerarea adoptării principiilor stabilite de Acordul de la Paris în întreaga industrie pentru a sprijini tranziția energetică și o transformare semnificativă a infrastructurii de distribuție a energiei. Aceasta reprezintă prima misiune a unui jucător de nivel global în domeniul rețelelor electrice. Înseamnă să ai o strategie deschisă de abordare a infrastructurii din punctul de vedere al emisiilor, atât din amonte, cât și din aval. Acest lucru este necesar, dacă ne dorim să atingem obiectivul net zero în întreaga industrie”, a declarat Antonio Cammisecra, Directorul Enel al departamentului global Infrastructură și Rețele. „Am muncit enorm pentru a identifica cele mai bune soluții tehnice pentru rețelele noastre, dar pentru a face un pas înainte trebuie să depășim această provocare împreună cu ceilalți actori implicați, într-un mod cât mai deschis și totodată o colaborare strânsă pentru țelul comun Net Zero.”

Robert Denda, CEO Gridspertise a precizat: „Suntem foarte bucuroși să dezvăluim următorul pas al strategiei noastre de creștere odată cu intrarea pe piața din SUA cu soluții digitale pentru a crește rezistența și fiabilitatea rețelelor de distribuție a energiei electrice. Lucrăm pentru a stabili parteneriate cu companiile furnizoare locale, pentru a sprijini planurile de modernizare și digitalizare a rețelei într-un mod deschis, inclusiv prin testarea comună a dispozitivului nostru inovator QEd - Quantum Edge - pentru substații digitale secundare. Această soluție digitală poate fi adaptată la infrastructura deja existentă, permițând, de exemplu, integrarea mobilității electrice și a surselor regenerabile descentralizate fără a fi nevoie de lucrări de reconstrucții costisitoare ale rețelei. Gridspertise va fi prezent la evenimentul Distributech care va avea loc la sfârșitul acestei luni în Dallas, unde va prezenta mai multe detalii.”

Evenimentul Ziua Net Zero, organizat de Enel, vine imediat după lansarea Grid Futurability în cadrul activităților pre-COP 26 din Milano, unde Grupul și-a prezentat transformarea inovatoare și concentrată pe clienți a propriilor rețele electrice în platforme participative, rezistente și sustenabile, ca parte a planului de investiții în rețele electrice în valoare de 70 de miliarde de Euro, în perioada 2021-2030.

Operațiuni de digitalizare și protecție a biodiversității

Enel a realizat acțiuni concrete pentru a aborda emisiile directe prin adoptarea de operațiuni mai sustenabile prin digitalizare, operațiuni la distanță, electrificarea flotei, măsuri de protecție a biodiversității și prin reducerea pierderilor tehnice ale rețelelor. Compania angajează, de asemenea, furnizori, producători de echipamente și firme de construcții din lanțul său de aprovizionare pentru a aborda emisiile indirecte și pentru a implementa procese și componente de rețea mai durabile, cum ar fi tablourile de distribuție fără SF6, uleiuri vegetale pentru transformatoare și cabluri verzi sau standarde pentru șantiere sustenabile. Compania a remarcat, de asemenea, modul în care unele dintre acțiunile sale bazate pe principiile economiei circulare, precum utilizarea materialelor reciclate pentru noi active, contoare circulare, stâlpi sau dulapuri stradale ori gestionarea sfârșitului de viață pentru componente, pot avea rezultate economice și ecologice importante.

Printre cei interesați, care au participat la eveniment, au fost producători de echipamente de top, firme de testare și certificare, firme de consultanță în materie de inginerie, institute de cercetare și proiectare, precum și companii furnizoare de energie. Aceștia au împărtășit strategii și acțiuni deja existente pentru a sprijini furnizarea de rețele sustenabile, ca parte esențială în tranziția către o lume cu emisii scăzute de carbon și au cerut o colaborare sporită.

Prin intermediul asociației „Open Power Grids”, Enel a prezentat specificațiile tehnice pentru principalele componente și dispozitive, inclusiv designul Building Information Modeling (BIM) al stației standard de transformare Liberty, care implică generarea și gestionarea reprezentărilor digitale ale caracteristicilor sale fizice și funcționale. Acesta este primul pilon care promovează convergența către standarde de modularitate, maximizând crearea de valoare comună prin sustenabilitate și siguranță, precum și prin eficiența costurilor și a performanței tehnice. Prin intermediul platformei online Open Innovability, Grupul Enel promovează, de asemenea, un concurs internațional pentru proiectarea și arhitectura substațiilor de transformare sustenabile, pentru a îmbunătăți integrarea acestora în peisajele urbane, suburbane sau rurale.

Membrii asociației „Open Power Grids” pot beneficia de standardele globale deja disponibile pe platforma pe care Enel o folosește pentru propriile licitații globale și pot propune introducerea de noi standarde sau modificarea celor existente. Începând de astăzi, cererile de interes ale potențialilor membri pot fi trimise direct la openpowergrids@enel.com.

