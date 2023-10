Comisiile de buget din Parlament s-au întâlnit cu reprezentanţii FMI. Cele două probleme ridicate

Deputatul Claudiu Năsui a precizat că vizita FMI este una programată, nu "ceva intempestiv", arătând că nu este o situaţie de criză.



"Cele două mari probleme sunt: una pe care ne-au spus-o de fiecare dată şi anume problema deficitului bugetar şi asupra căreia întotdeauna a atras atenţia. Noi le-am menţionat şi am atras atenţia asupra creşterii cheltuielilor şi ne-au dat dreptate. Problema României nu este neapărat pe partea de venituri care au crescut, deşi FMI ar vrea să fie şi mai mari şi veniturile, este mai ales pe partea de cheltuieli, care au explodat. Asta este un lucru care reiese şi din cifre şi este un lucru pe care îl conştientizează şi ei", a explicat Năsui.



El a menţionat că a doua problemă este legată de rata mică de participare a populaţiei la forţa de muncă.



"A doua problemă este una nouă de care până acum nu ne-au spus în anii trecuţi. Eu am fost membru al Comisiei de buget finanţe la fiecare întâlnire cu ei, e prima oară când ne spun de asta. Aceasta este că avem a doua cea mai mică rată de participare a populaţiei la forţa de muncă. Deci, practic sunt foarte mulţi români care nu muncesc. Aici avem o dublă problemă: în primul rând pentru că foarte mulţi oameni pleacă în afara graniţelor, suntem un exportator de forţă de muncă fantastic în Europa, dar şi românii care rămân în ţară nu participă la forţa de muncă într-o rată suficient de mare", a mai spus deputatul USR.



Năsui a arătat că FMI nu a dat soluţii, ci mai degrabă a atras atenţia asupra acestor probleme.



"A plecat forţa de muncă. Avem un şomaj mic şi chiar importăm forţă de muncă şi chiar avem problema invers, a penuriei forţei de muncă, în condiţiile în care exportăm forţă de muncă. (...) Noi putem să ne uităm la Codul fiscal şi vedem că cea mai mare impozitare pe salariile mici din toată Europa e în România. Este un lucru pe care chiar şi domnul Ciolacu l-a spus şi un lucru pe care noi am tot vorbit despre soluţii. Haideţi să impozităm mai puţin salariul minim, să-l ferim de la taxare, zero taxare a salariului minim este o măsură pe care noi am avansat-o şi pe care, atenţie, chiar şi din opoziţie am susţine Guvernul să facă ceva în legătură cu asta", a mai explicat Claudiu Năsui, menţionând că din moment ce FMI a atras atenţia asupra acestei probleme înseamnă "un mare semnal de alarmă".

FMI este de acord cu măsurile fiscale propuse de Guvern





Potrivit lui Năsui, pachetul de măsuri fiscale pare să fie agreat de FMI.



"Nu pare să nu le placă, pare să-l susţină, nu au spus-o foarte clar. În schimb, ce au spus foarte clar este faptul că măsurile de eficientizare a cheltuielilor nu vor duce la reducerea de cheltuieli. Deci, practic, ce ne spune FMI este că ei nu cred că partea de reducere de cheltuieli se va înfăptui sau partea aceea de eficientizare nu va duce la reduceri de cheltuieli şi atunci se uită mai degrabă la partea de creştere taxe ca o soluţie pentru a rezolva problema deficitului", a mai adăugat deputatul USR.



Deputatul PNL Dan Vîlceanu a afirmat, la rândul său, că recomandările FMI au fost ca România să fie atentă la eficienţa cheltuielilor bugetare.



"Temele discutate au fost legate de situaţia economiei româneşti, de pachetul fiscal de care tot discutăm şi evident FMI vine în fiecare an în România în această misiune de monitorizare, care se desfăşoară în toate statele membre FMI şi avem această discuţie despre situaţia economiei, despre modul în care ei văd desfăşurarea lucrurilor. Ca în fiecare an şi anul acesta au fost foarte atenţi în vocabularul pe care îl foloseau, să ştiţi că recomandările sunt aceleaşi în fiecare an. Să fim atenţi la eficienţa cheltuielilor bugetare", a precizat Vîlceanu.



Potrivit lui Vîlceanu, unele dintre măsurile din pachetul fiscal promovat de Guvern erau aşteptate de mulţi ani, menţionând în acest sens eliminarea exceptării unor impozite şi taxe. El a mai spus că FMI n-a intrat în analiză, ci a spus că doar că aceste excepţii trebuiau eliminate de mult şi că mai sunt şi alte goluri în sistemul de taxare.



"FMI nu face critici şi nu face laude, pur şi simplu spune un punct de vedere total neutru, fără niciun fel de critici sau laude", a mai spus Vîlceanu.



O echipă a Fondului Monetar Internaţional, condusă de Jan Kees Martijn, şeful misiunii pentru România, se află la Bucureşti în perioada 25 septembrie - 4 octombrie 2023, pentru analiza anuală a economiei româneşti, scrie Agerpres.

