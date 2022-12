Ciuvică: De ce e bine că a existat vot privind aderarea la Schengen a României, chiar dacă țara noastră a fost respinsă de Austria / video

Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne a respins joi aderarea Bulgariei şi României la spaţiul Schengen, două voturi fiind împotrivă, în condiţiile în care era nevoie de unanimitate.

Mugur Ciuvică a spus că există și un punct de vedere optimist.

„Este foarte bine că s-a supus la vot pentru că, în primul rând, dacă nu se supunea la vot, noi rămâneam acum în aceeași bălteală de 11 ani. Ce câștigam dacă nu se supunea la vot? Absolut nimic. Așa s-a supus la vot, a venit Austria, s-a comportat ca un fel de Ungaria pe tema cu războiul, a primit apoi un fel de certuri și dojeni. Nu este un lucru rău pentru România. S-a mai răsculat românul. Nu se răscula dacă nu supunea la vot aderarea României la Schengen. Românul s-a supărat pe austriecii care fac fițe prin țara noastră”, a spus Mugur Ciuvică la DC News și DC News TV, în emisiunea „Miercurea Neagră”.

„De pierdut nu am pierdut nimic. Dacă ne scoteau din Schengen, da, puteai să zici că am pierdut, dar așa nu am pierdut nimic. De câștigat am câștigat pe chestiunea aceasta: că s-au mai trezit un pic cetățenii României. În rest, granițele rămân cum au fost de 11 ani, nu s-au schimbat cu nimic”, a mai spus Mugur Ciuvică.

Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că va ridica tema aderării României la spaţiul Schengen în Consiliul European.

„Voi ridica tema Schengen. Este o dată foarte clar că noi, românii, dorim să fim parte în spaţiul Schengen. Integrarea în Schengen rămâne obiectiv principal", a spus şeful statului, înainte de a participa la Summitul Uniunea Europeană - Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN).



El a afirmat că pentru atingerea acestui obiectiv trebuie rezolvate două probleme: atitudinea Austriei care este rezervată şi votul Olandei care a fost mixt, pentru România fiind un da, iar pentru Bulgaria un jumătate nu.



Potrivit lui Klaus Iohannis, aceste chestiuni trebuie rezolvate cu diplomaţie.



„Nu va exista un boicot la adresa Austriei din partea statului sau a autorităţilor publice", a transmis Klaus Iohannis.

