Ciucă, înțepătură pentru Ghinea: Ca membru în Guvern eu nu am văzut PNRR-ul

Fostul premier susține că nu a văzut niciodata un document oficial al PNRR-ului.

"Noi astăzi când discutăm despre PNRR ați văzut că mai apare în discuție "Mergem să negociem cu Comisia", eu cât am fost membru în Guvernul respectiv nu am văzut PNRR-ul. L-am căutat și acum ca Premier și nu l-am găsit, să-l văd într-o formă oficială. L-am văzut, dar am căutat la nivelul fiecărui Minister. Nu există un document înregistrat care să înglobeze toate Ministerele în PNRR. S-a discutat la Bruxelles printr-o formă despre care nu pot să vă dau detalii pentru că nu știu cum s-a trimis. El există, vorbim despre el, produce efecte și este partea bună pentru că România este una dintre doar cele 7 țări care au primit finanțare pe 2 cereri de plată înaintate pe PNRR și împreună cu Guvernul actual suntem în măsură să trimitem cererea de plată nr. 3", a declarat Nicolae Ciucă la Prima News.

Premierul Marcel Ciolacu a analizat împreună cu membri ai Cabinetului, stadiul îndeplinirii angajamentele asumate de Guvernul României – ținte și jaloane – necesare pentru depunerea cererii de plată numărul 3 din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

Prim-ministrul a cerut miniștrilor coordonatori de reformă să aibă consultări permanente cu reprezentanții Comisiei Europene, inclusiv la nivel tehnic, pentru că țintele și jaloanele să fie îndeplinite în acord cu cerințele europene și valorificând experiența celorlalte state membre.

”Vreau să ne concentrăm în continuare serios asupra a ceea ce avem de făcut la nivelul Guvernului pentru depunerea cererii de plată numărul 3, prin care România va beneficia de peste 3 miliarde de euro, atât sub formă de grant, cât și împrumut. Sunt bani de care cetățenii români, comunitățile locale și economia au nevoie. Menținem dialogul cu reprezentanții Comisiei Europene și, în baza unui calendar asumat, vom închide într-un termen cât mai scurt toate jaloanele pe care le mai avem de îndeplinit”, a afirmat premierul Marcel Ciolacu.

Ca urmare a depunerii cererii de plată nr. 3, România va beneficia din Planul Național de Redresare și Reziliență de 2,047 miliarde de euro sub formă de grant și de 1,095 miliarde de euro sub formă de împrumut.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News