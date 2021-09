Cîțu vs. Orban. Burduja: Sectorul 1 are o poziție distinctă în cadrul PNL. Așa vor vota membrii

Invitat la emisiunea Ce Se Întâmplă de la DC News, Sebastian Burduja, președintele PNL Sector 1, a vorbit despre poziția filialei pe care o conduce la Congresul din 25 septembrie:

„Sunt obligat, ca președinte al unei filiale, să păstrez linia, iar Sectorul 1 are o poziție distinctă în cadrul Partidului Național Liberal. Noi am anunțat neutralitatea deplină la acest Congres și nu susținem aprioric pe cineva. Eu am anunțat că nu vreau să influențez cu nimic votul colegilor mei. Probabil vom susține ambele moțiuni, putem să nu susținem niciuna, sau doar una. Vom face asta statutar. A susține o moțiune în Colegiul Director de Sector înseamnă că dai șansa acelui candidat să se prezinte la congres, despre asta este vorba. Ambele moțiuni, în opinia mea, merită să fie prezente la acest congres.

Am anunțat public că, la Sectorul 1, membrii vor vota conform conștiinței. Fiecare își va face o analiză proprie. Am anunțat foarte clar o linie neutră. Aceasta e și poziția domnului Bolojan de la Bihor, și a domnului Motreanu de la Giurgiu, și a domnului Huțucă de la Constanța, deci este o poziție conformă și cu alte filiale și, fără a judeca pe nimeni, îi respect pe toți colegii ei, asta e decizia Sectorului 1“, a precizat Sebastian Burduja.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Burduja, PNL Sector 1: Stelian Ion nu a livrat ce era în programul de guvernare

Burduja, despre RUPEREA Coaliției: Meci de box. E clar, aș MIZA

În contextul în care premierul Florin Cîțu l-a revocat din funcție pe ministrul Stelian Ion, Sebastian Burduja a fost întrebat dacă există pericolul ruperii Coaliției de guvernare.

"În acest moment, aș miza că nu se rupe Coaliția și că partenerii noștri de la USR PLUS vor înțelege că prima noastră responsabilitate este față de binele cetățenilor, dincolo de orice like-uri sau puncte pe care le-am putea câștiga din acest meci de box.

A doua responsabilitate pe care o avem este să demonstrăm că putem și să nu permitem PSD-ului să revină la guvernare, pentru că se pare că există o tendință de creștere a PSD-ului, fără ca PSD să facă mare lucru.

E clar că există acest trend de care trebuie să ne preocupăm cu prioritate, să încetăm tot acest meci, să înțelegem că a fost un episod, premierul e îndreptățit din punct de vedere legal și moral să ia aceste decizii, e liderul Guvernului și are în mână toată răspunderea. Nu poate face echipă cu oameni care-l blochează", a declarat Sebastian Burduja, în exclusivitate pentru DC NEWS, în emisiunea "Ce se întâmplă" cu Răzvan Dumitrescu (citește continuarea AICI).

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Probleme cu PNRR. Burduja: Vom cheltui bani pe lucruri de care nu avem nevoie