Sebastian Burduja, preşedintele PNL Sector 1, susține că "Stelian Ion nu a livrat ce era în programul de guvernare", iar acesta ar fi motivul pentru care premierul Florin Cîțu l-a demis din funcția de ministru al Justiției, iar ulterior Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare. Despre posibilitatea ca USR PLUS să își fi dorit să creeze intenționat o criză în coaliție, Burduna a spus că speră "să nu fie așa" pentru că românii deja sunt dezamăgiți de performanța coaliției.

"Cred că fiecare român poate evalua activitatea miniștrilor USR PLUS, activitatea miniștrilor Partidului Național Liberal. În ceea ce privește titularul portofoliului de la Justiție, domnul Stelian Ion, cred că evaluarea domnului președinte Klaus Iohannis este corectă și anume că nu a livrat ceea ce era în programul de guvernare. Toată această dezbatere de ieri, n-am primit originalul unui act normativ, ba uite că l-ai primit, adică lucrurile acestea duc la o decredibilizare a funcției, ceea ce nu putem permite mai ales în cazul unui portofoliu atât de important. ", a declarat Sebastian Burduja în interviurile DC NEWS.

Burduja: Sunt dezamăgit

Întrebat dacă conflictul legat de programul Anghel Saligny ar fi fost doar un pretext pentru USR PLUS pentru a-și anunța ieșirea de la guvernare, Sebastian Burduja a răspuns: "Sper să nu fie așa pentru că oamenii și-au pus încrederea în noi. Cu toată sinceritatea, există o dezamăgire la nivelul publicului față de performața coaliției sau a acestui parteneriat, în mod special la Sectorul 2 pentru că răspund ca președinte PNL Sector 1 și trebuie să mă uit în ochii acestor cetățeni pe care în campanie am încercat să îi conving să voteze cu Doamna Armand și cu PNL la Consiliul Local. Sunt dezamăgit. Am anumite regrete".

Reamintim că ieri, 1 septembrie, premierul Florin Cîțu l-a demis din funcție pe ministrul justiției, Stelian Ion. Astăzi, președintele României, Klaus Iohannis decretul de revocare din funcția de membru al Guvernului a domnului Stelian-Cristian Ion, ministrul justiției, dar și un alt decret prin care îl desemnează pe Lucian Nicolae Bode, ministrul afacerilor interne, ca ministru al justiției, interimar.