Ciprian Ciucu anunță semnarea pactului pentru salvarea Parcului IOR

"Lupta pentru acest important parc al Bucureştiului situat în Sectorul 3 NU este pierdută şi niciun efort nu trebuie precupeţit pentru a salva ceea ce mai este de salvat! Faptul că încă nu au apărut dezvoltări imobiliare în parc este doar meritul comunităţii, al oamenilor care s-au organizat şi care şi-au apărat parcul smuls, prin combinaţii avocăţeşti, din patrimoniul verde al Bucureştiului. Sfidarea acelora care au pus mâna pe cele aproape 12 hectare de parc continuă: tăierile ilegale sunt la ordinea zilei, iar cetăţenii care îşi apară parcul unde au copilărit şi unde ar dori să îşi crească copiii sunt ameninţaţi şi persiflaţi pe fondul impasivităţii autorităţii locale", a scris Ciucu, pe Facebook.

El a subliniat că Primăria Capitalei trebuie să îşi asume "lupta în justiţie" pentru recuperarea parcului şi trebuie să vină, în paralel, cu soluţii alternative: finalizarea PUG-ului şi introducerea terenului în categoria zonelor neconstruibile şi demararea unor studii de fezabilitate pentru parcele mai mici care să facă "digerabilă" pentru buget exproprierea etapizată, pe o perioadă mai lungă de timp a terenului, soluţie a cărei aplicare a început la Serele militare din Prelungirea Ghencea.