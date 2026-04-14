DCNews Stiri Cine este fostul polițist sârb Zoran Stevanović și cum a ajuns președinte al Parlamentului din Slovenia. Acum promite să scoată țara din NATO și OMS
Data actualizării: 19:08 14 Apr 2026 | Data publicării: 19:02 14 Apr 2026

Cine este fostul polițist sârb Zoran Stevanović și cum a ajuns președinte al Parlamentului din Slovenia. Acum promite să scoată țara din NATO și OMS
Autor: Roxana Neagu

Zoran Stevanović Zoran Stevanović/ Agerpres

Fost polițist sârb, Zoran Stevanović este noul președinte al Parlamentului sloven. El deja face valuri în presa internațională cu viziunile sale pro-ruse.

Zoran Stevanović, noul președinte al Parlamentului sloven, a declarat, în conferință de presă, că intenționează să meargă înainte cu promisiunea sa de campanie, de a organiza un referendum care ar scoate țara din NATO: ”Am promis poporului un referendum pe tema ieșirii din NATO și vom organiza acest referendum”. Iar Parlamentul, pe care-l conduce, are puterea de a organiza acest referendum. 

Lider al partidului Resni.ca, tradus ”Adevărul”, Zoran Stevanović este naționalist, descris în presa internațională ca având viziuni pro-ruse sau ”prieten al Moscovei”. De altfel, el a și declarat că va merge la Moscova, cu prioritate.

La bază polițist sârb, Zoran Stevanović are un trecut controversat. Ar fi fost dat afară după un conflict cu superiorul rău, pe fondul consumului de alcool. 

În plus, președintele Parlamentului sloven nu  ar intenționa să scoată Slovenia doar din NATO, ci și din OMS (Organizația Mondială a Sănătății), el fiind cel care, în 2021, a organizat proteste împotriva măsurilor de izolare socială generate de pandemia de coronavirus. 

Primul interviu și primul pas

Primul interviu acordat de Zoran Stevanović a fost pentru Sputnik și a susținut că primul pas al Sloveniei sunt negocierile cu Rusia, arată publicația VREME. Pentru funcția din vârful Parlamentului, Stevanović a fost susținut și de voturile partidelor de extremă dreapta din Slovenia, obținând 48 de voturi din 90. A fost susținut și de fostul premier Janez Jansa. 

Cum a ajuns Zoran Stevanović președintele Parlamentului din Slovenia

Stevanović, din partea partidului Adevărului, anti-sistem, a fost votat după ce, la alegerile din martie, partidele liberale nu au putut obține o majoritate parlamentară, ceea ce a deschis calea unor grupuri de dreapta, dar și a unora mai mici, inclusiv partidul Adevărului, să se unească și să-l aleagă președinte al Parlamentului, arată TVP World. 

În contextul în care Zoran Stevanovic a fost votat președintele Parlamentului, șansele prim-ministrului sloven Robert Golob de a forma un nou guvern au devenit mai complicate. Partidul Adevărului este considerat mai predispus să susțină blocul de dreapta al rivalului său - Janez Jansa, care a servit în trei rânduri ca prim-ministru al Sloveniei. 

Mandatul lui Robert Golob

Premierul Robert Golob i-a succedat în 2022 lui Janez Jansa, al cărui al treilea mandat fusese marcat de dispute cu UE și critici privind o derivă iliberală în stilul lui Viktor Orban, de care este apropiat.

Robert Golob a dus o politică axată pe incluziunea socială și a legalizat căsătoria și adopția în cazul cuplurilor de același sex.  Pe plan internațional, el a criticat ferm războiul Rusiei împotriva Ucrainei, ambițiile americane legate de Groenlanda, iar Slovenia a fost unul din rarele state din UE care au calificat războiul Israelului în Gaza drept 'genocid', arată Agerpres. 

Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Filmul lui Radu Jude, „Jurnalul unei cameriste”, selectat în secțiunea Quinzaine des Cinéastes, la Cannes 2026
Publicat acum 1 minut
Trump, dezamăgit de Giorgia Meloni în disputa cu Papa Leon XIV: Nu mai este aceeaşi persoană
Publicat acum 19 minute
Cine este fostul polițist sârb Zoran Stevanović și cum a ajuns președinte al Parlamentului din Slovenia. Acum promite să scoată țara din NATO și OMS
Publicat acum 1 ora si 32 minute
Alertă de călătorie în Germania, emisă de MAE. Perturbări în programul curselor aeriene
Publicat acum 1 ora si 59 minute
Panouri despre naștere și cezariană, fără bază științifică, afișate în București. Colegiul Medicilor din România avertizează asupra informațiilor false
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 23 minute
Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața
Publicat acum 9 ore si 41 minute
Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște
Publicat acum 5 ore si 53 minute
Teama cu „ne iau Ardealul”, făcută praf în 30 de secunde. Un calcul simplu schimbă toată povestea
Publicat acum 8 ore si 36 minute
George Simion îi răspunde lui Péter Magyar, după ce acesta l-a acuzat că a dansat pe mormintele soldaților unguri
Publicat acum 10 ore si 25 minute
Dacă Trump ar dispărea, nimeni nu și-ar da seama! Iat-o pe femeia care i-ar putea lua locul oricând!
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

