Cine este fostul polițist sârb Zoran Stevanović și cum a ajuns președinte al Parlamentului din Slovenia. Acum promite să scoată țara din NATO și OMS

Zoran Stevanović, noul președinte al Parlamentului sloven, a declarat, în conferință de presă, că intenționează să meargă înainte cu promisiunea sa de campanie, de a organiza un referendum care ar scoate țara din NATO: ”Am promis poporului un referendum pe tema ieșirii din NATO și vom organiza acest referendum”. Iar Parlamentul, pe care-l conduce, are puterea de a organiza acest referendum.

Lider al partidului Resni.ca, tradus ”Adevărul”, Zoran Stevanović este naționalist, descris în presa internațională ca având viziuni pro-ruse sau ”prieten al Moscovei”. De altfel, el a și declarat că va merge la Moscova, cu prioritate.

La bază polițist sârb, Zoran Stevanović are un trecut controversat. Ar fi fost dat afară după un conflict cu superiorul rău, pe fondul consumului de alcool.

În plus, președintele Parlamentului sloven nu ar intenționa să scoată Slovenia doar din NATO, ci și din OMS (Organizația Mondială a Sănătății), el fiind cel care, în 2021, a organizat proteste împotriva măsurilor de izolare socială generate de pandemia de coronavirus.

Primul interviu și primul pas

Primul interviu acordat de Zoran Stevanović a fost pentru Sputnik și a susținut că primul pas al Sloveniei sunt negocierile cu Rusia, arată publicația VREME. Pentru funcția din vârful Parlamentului, Stevanović a fost susținut și de voturile partidelor de extremă dreapta din Slovenia, obținând 48 de voturi din 90. A fost susținut și de fostul premier Janez Jansa.

Cum a ajuns Zoran Stevanović președintele Parlamentului din Slovenia

Stevanović, din partea partidului Adevărului, anti-sistem, a fost votat după ce, la alegerile din martie, partidele liberale nu au putut obține o majoritate parlamentară, ceea ce a deschis calea unor grupuri de dreapta, dar și a unora mai mici, inclusiv partidul Adevărului, să se unească și să-l aleagă președinte al Parlamentului, arată TVP World.

În contextul în care Zoran Stevanovic a fost votat președintele Parlamentului, șansele prim-ministrului sloven Robert Golob de a forma un nou guvern au devenit mai complicate. Partidul Adevărului este considerat mai predispus să susțină blocul de dreapta al rivalului său - Janez Jansa, care a servit în trei rânduri ca prim-ministru al Sloveniei.

Mandatul lui Robert Golob

Premierul Robert Golob i-a succedat în 2022 lui Janez Jansa, al cărui al treilea mandat fusese marcat de dispute cu UE și critici privind o derivă iliberală în stilul lui Viktor Orban, de care este apropiat.

Robert Golob a dus o politică axată pe incluziunea socială și a legalizat căsătoria și adopția în cazul cuplurilor de același sex. Pe plan internațional, el a criticat ferm războiul Rusiei împotriva Ucrainei, ambițiile americane legate de Groenlanda, iar Slovenia a fost unul din rarele state din UE care au calificat războiul Israelului în Gaza drept 'genocid', arată Agerpres.