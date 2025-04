Cine este Adrian Constantin, noul administrator al unei companii Transelectrica SA

Cu o experiență de peste 12 ani în managementul riscului și audit, economistul Adrian Constantin a fost numit administrator la Societatea SMART SA, companie aflată în subordinea Transelectrica SA, iar Autoritatea Tutelară Publică este Secretariatul General al Guvernului.

Compania Smart SA are un număr mediu de 600 de angajați, o cifră de afaceri de 103.000.000 lei pe anul 2023 conform datelor on line și are ca domeniu de activitate mentenanţă, reparaţii, expertizări, consultanţă pentru:

Aparataj şi echipamente de joasă, medie, înaltă şi foarte înaltă tensiune – pana la 750kV inclusiv.

Echipamente şi circuite de protecţii, automatizări, măsură, comandă – control.

Transformatoare şi autotransformatoare de toate puterile şi toate tensiunile.

Linii electrice aeriene şi în cablu de toate nivelele de tensiune.

Adrian Constantin a studiat MBA Insights la University of California, Irvine, Afaceri Interne la Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza", Managementul afacerilor publice la Școala Națională de Studii Politice și Administrative - SNSPA, Diplomație și Securitate la Institutul Diplomatic Român, dar și Managementul problematicii de securitate naţională la Academia Naționala de Informații. Profesional, a fost membru la Hidroelectrica și a ocupat mai multe funcții în ministere precum cel al Finanțelor, Energiei sau Mediului.

