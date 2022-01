Cine e românul care a creat Webdollar. Totul despre CRIPTOMONEDA românească

"Da, am format o echipa open source, și în doar șase luni am dezvoltat o tehnologie blockchain de la zero și împreună am lansat WebDollar în Aprilie 2018. Web Dollar a fost proiectat să fie o criptomonedă replicând tot procesul din spatele Bitcoin, numai că am implementat în Javascript că să funcționeze în Browser fără să necesite descărcarea și instalarea unui program că să funcționeze.

WebDollar din 2018 până în 2021, a fost minabil, în browser. Asta înseamnă că oameni țineau în priză calculatoarele care făceau calcule matematice pentru a întreține rețeaua descentralizată validând tranzacții.

Miza principala a fost că minarea aduce o valoare intrinsecă criptomondelor. Dacă ceva are un cost de producție (electricitatea și unitățile de calcul) am considerat că și preț-ul este dat de către acest cost intrinsec. În realitate am sesizat că e ceva mult mai complex.

Ne-am pomenit că majoritatea minerilor puternici ori minau cu conturi gratuite de servere virtualizate, ori cu echipamente amortizate de la alte criptomonede/afaceri, uni minerii aveau contracte cu fonduri europene și minau webdollar, ba mai mult, credem că cineva a minat și un dată center hackuit timp de câteva săptămâni. În fiecare secundă, în rețeaua webdollar, erau echipamente în valoare de 3-4 milioane de dolari care mînau pentru a procesa tranzacții.

Văzând că majoritatea aveau costuri zero de minat și vindeau monezile imediat (în fiecare săptămână) și erau astfel interesați doar de un profit imediat, s-a luat decizia să ne mutăm pe proof of stake, prin care am schimbat minat-ul cu staking-ul. Astfel, acum tranzacțiile că să se confirme nu mai necesită mineri și echipamente în priză, ci necesită că unii utilizatori să aibă ceva monede confirmând tranzacțiile altora și primind astfel o răsplată cu noi webdollari creați. Tranziția către proof of stake a fost finalizată aproximativ acum 6 luni", a declarat Ionut Budișteanu pentru DCBusiness.

Ce are Webdollar și n-au alte criptomonede?

"WebDollar a fost proiectat ca și Bitcoin. Și anume, proiectul a fost gratuit, a fost lansat gratuit de către un grup de dezvoltatori și nu s-au luat investiții. WebDollar nu există ca și entitate juridică și nu o să existe vreodată, fiind doar un protocol distribuit (soft) ce permite că utilizatorii să mute monede dintr-un wallet în altul. Față de alte 99.9% criptomonede, WebDollar are propriul blockchain, propriul sistem de procesare a tranzacțiilor, implementat chiar în Javascript să ruleze nativ în Browser", a mai spus el.

