China pregăteşte lansarea noii generaţii de nave spaţiale cu echipaj

Vehiculul Mengzhou este dezvoltat printr-o modernizare cuprinzătoare a gamei de vehicule spaţiale cu echipaj Shenzhou. Noua tipologie va adopta un design modular, cuprinzând o capsulă de întoarcere pe Terra şi o capsulă de serviciu, urmând să asigure transportul între Pământ şi staţia spaţială chineză Tiangong.

Vehiculul spaţial cu echipaj Mengzhou-1 va efectua primul său zbor pe orbită cu ajutorul rachetei purtătoare Long March-10A de la baza de lansări spaţiale Wenchang din sudul provinciei Hainan şi se va andoca la portul radial al modulului central al staţiei Tiangong.

Mengzhou-1 va verifica performanţa sistemelor generale ale vehiculului spaţial, livrând în acelaşi timp instrumente şi consumabile pentru evaluarea mediului, încărcături utile pentru demonstraţii tehnologice, bunuri de primă necesitate pentru echipaj şi dispozitive experimentale pentru teste de ştiinţă aplicată.

China va lansa, de asemenea, vehiculele spaţiale cu echipaj Shenzhou-22 şi Shenzhou-23 de la Centrul de lansare a sateliţilor Jiuquan din nord-vestul Chinei, anul viitor. Fiecare misiune va transporta un echipaj format din trei astronauţi.

Shenzhou-22 se va andoca la portul radial al modulului central al staţiei spaţiale Tiangong, în timp ce Shenzhou-23 se va andoca la portul frontal al acesteia.

Un astronaut din echipajul Shenzhou-22 va rămâne pe orbită pentru un experiment de şedere de lungă durată în spaţiu, care va dura mai mult de un an.

Sarcinile celor două misiuni spaţiale cu echipaj vor include, de asemenea, desfăşurarea de activităţi extravehiculare (EVA), livrarea şi recuperarea încărcăturilor prin sasul de marfă, continuarea experimentelor ştiinţifice spaţiale şi a testelor tehnologice, gestionarea sistemelor staţiei spaţiale, îndeplinirea sarcinilor de sprijinire a echipajului şi desfăşurarea de activităţi educaţionale şi de sensibilizare a publicului general.

În plus, China intenţionează să lanseze vehiculul spaţial de tip cargo Tianzhou-10 de la baza de lansări spaţiale Wenchang în 2026. Acesta se va andoca la portul din spatele modulului central al staţiei spaţiale Tiangong.

Principalele sarcini ale acestui vehicul spaţial de tip cargo includ livrarea de provizii pentru echipaj şi costume EVA, piese de schimb pentru mentenanţă şi combustibil pentru a menţine staţia în siguranţă şi operaţională, precum şi încărcături utile şi eşantioane experimentale pentru proiecte de ştiinţă aplicată. Când se va desprinde de Tiangong şi va ieşi de pe orbită, vehiculul cargo va elimina deşeurile preluate de pe staţia spaţială chineză.