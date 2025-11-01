€ 5.0851
|
$ 4.3947
|
 
Data publicării: 18:45 01 Noi 2025

China pregăteşte lansarea noii generaţii de nave spaţiale cu echipaj
Autor: Elena Aurel

astronaut-spatiu Sursa foto: https://www.freepik.com/, @The Skylinera
 

China va lansa Menghzou-1, vehiculul său spaţial de nouă generaţie conceput pentru a transporta astronauţi în spaţiu, în anul 2026, a anunţat sâmbătă Agenţia chineză pentru zboruri spaţiale cu echipaj uman (CMSA), informează Xinhua, citată de Agerpres. 

Vehiculul Mengzhou este dezvoltat printr-o modernizare cuprinzătoare a gamei de vehicule spaţiale cu echipaj Shenzhou. Noua tipologie va adopta un design modular, cuprinzând o capsulă de întoarcere pe Terra şi o capsulă de serviciu, urmând să asigure transportul între Pământ şi staţia spaţială chineză Tiangong.

Vehiculul spaţial cu echipaj Mengzhou-1 va efectua primul său zbor pe orbită cu ajutorul rachetei purtătoare Long March-10A de la baza de lansări spaţiale Wenchang din sudul provinciei Hainan şi se va andoca la portul radial al modulului central al staţiei Tiangong.

Mengzhou-1 va verifica performanţa sistemelor generale ale vehiculului spaţial, livrând în acelaşi timp instrumente şi consumabile pentru evaluarea mediului, încărcături utile pentru demonstraţii tehnologice, bunuri de primă necesitate pentru echipaj şi dispozitive experimentale pentru teste de ştiinţă aplicată.

China va lansa, de asemenea, vehiculele spaţiale cu echipaj Shenzhou-22 şi Shenzhou-23 de la Centrul de lansare a sateliţilor Jiuquan din nord-vestul Chinei, anul viitor. Fiecare misiune va transporta un echipaj format din trei astronauţi.

Shenzhou-22 se va andoca la portul radial al modulului central al staţiei spaţiale Tiangong, în timp ce Shenzhou-23 se va andoca la portul frontal al acesteia.

Un astronaut din echipajul Shenzhou-22 va rămâne pe orbită pentru un experiment de şedere de lungă durată în spaţiu, care va dura mai mult de un an.

Sarcinile celor două misiuni spaţiale cu echipaj vor include, de asemenea, desfăşurarea de activităţi extravehiculare (EVA), livrarea şi recuperarea încărcăturilor prin sasul de marfă, continuarea experimentelor ştiinţifice spaţiale şi a testelor tehnologice, gestionarea sistemelor staţiei spaţiale, îndeplinirea sarcinilor de sprijinire a echipajului şi desfăşurarea de activităţi educaţionale şi de sensibilizare a publicului general.

În plus, China intenţionează să lanseze vehiculul spaţial de tip cargo Tianzhou-10 de la baza de lansări spaţiale Wenchang în 2026. Acesta se va andoca la portul din spatele modulului central al staţiei spaţiale Tiangong.

Principalele sarcini ale acestui vehicul spaţial de tip cargo includ livrarea de provizii pentru echipaj şi costume EVA, piese de schimb pentru mentenanţă şi combustibil pentru a menţine staţia în siguranţă şi operaţională, precum şi încărcături utile şi eşantioane experimentale pentru proiecte de ştiinţă aplicată. Când se va desprinde de Tiangong şi va ieşi de pe orbită, vehiculul cargo va elimina deşeurile preluate de pe staţia spaţială chineză. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

china
spatiu
astronauti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
Edi Iordănescu ar putea da lovitura carierei după ce a părăsit-o pe Legia. Oferta e pe masă
Publicat acum 38 minute
China pregăteşte lansarea noii generaţii de nave spaţiale cu echipaj
Publicat acum 57 minute
Pleacă omul, pleacă și ideea. Cum a transformat politicul învătământul din România într-un adevărat haos
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Panică la o petrecere de Halloween din Germania: Mai mulți petrecăreți au leșinat brusc
Publicat acum 1 ora si 39 minute
O fetiţă de doi ani a căzut de la etajul doi al unui bloc din Constanța
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 20 ore si 54 minute
Pentru toți părinții care nu se tem de rujeolă, dar se tem de ROR, uitați-vă la Antonio, la drama părinților lui
Publicat pe 30 Oct 2025
Nu Trump ar fi ordonat retragerea trupelor din România. Ipoteza lui Adrian Zuckerman: E foarte periculos, n-am cuvinte
Publicat pe 30 Oct 2025
Oana Gheorghiu, noul vicepremier, mesajul serii către Sorin Grindeanu
Publicat pe 30 Oct 2025
Moartea Ștefaniei Szabo. Declarația unui coleg al medicului ar putea răsturna ancheta
Publicat pe 30 Oct 2025
Singurul motor economic al României. Nu e vorba de IT sau de construcții / Chirieac: Extraordinar! Asta e o informație!
 
adio medicina eroica eroii mor se sinucid pleaca in strainatate Adio, medicina eroică! Eroii mor, se sinucid, pleacă în străinătate

de Val Vâlcu

rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close