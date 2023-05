China ar putea invada Taiwanul „într-un an sau doi”, avertizează un expert american

Fostul consilier pentru securitate națională al administrației Trump, Robert O’Brien, a declarat că termenul Chinei pentru a lansa o invazie a Taiwanului s-a scurtat, conform Taiwan News.

Potrivit Yomiuri Shimbun, O'Brien a avertizat într-un interviu online săptămâna aceasta că invazia armată a Chinei în Taiwan este probabil să aibă loc în decurs de unul până la doi ani. El a cerut SUA și Japoniei să răspundă cu hotărâre, să ajute la apărarea Taiwanului și să ofere sprijin diplomatic Taiwanului pentru a descuraja acțiunile Chinei.

În 2021, comandantul de atunci al Comandamentului Indo-Pacific al SUA, Philip Davidson, a avertizat la o audiere la Senatul SUA că este îngrijorat că atacul Armatei Populare Chineze de Eliberare (PLA) asupra Taiwanului ar putea avea loc în următorii șase ani sau până în 2027. Acum, O'Brien spune că această perioadă s-a scurtat: „Cred că fereastra a devenit mai mică, cred că s-a redus la un an sau doi”.

O'Brien a fost decorat de președintele Taiwanului

O'Brien a subliniat, de asemenea, că dacă Japonia, SUA și țările aliate nu „oferă Taiwanului armele de care are nevoie pentru a se apăra și îi dau puterea diplomatică de care are nevoie pentru a-i împiedica pe chinezi să creadă că pot invada țara fără consecințe, am putea fi într-o situație foarte periculoasă în Taiwan.”

În martie, O'Brien, în calitate de președinte al Grupului de lucru pentru relațiile SUA-Taiwan al Institutului Global Taiwan (GTI), a condus un grup de cercetători americani de think tank în vizită în Taiwan și a fost decorat de Președintele Tsai Ing-wen (蔡英文). La acel moment, O'Brien a spus că SUA nu ar dori să vadă Taiwanul invadat de un regim autoritar și credea că SUA vor rămâne unite cu Taiwan.

Potrivit raportului, O'Brien este așteptat să viziteze Japonia pe 16 mai și va ține un discurs la Societatea Economică Internațională Yomiuri (YIES). De asemenea, el va participa la o conferință internațională la Tokyo.

