CFR Călători a rămas fără subvenții, din cauza datoriei către CFR Infrastructură. Ce se întâmplă cu salariile angajaților

Pe acest subiect a intervenit cu clarificări la B1TV directorul general tehnic al CFR Călători, Preoteasa Traian.

”Eu vreau să fac o singură precizare: săptămâna viitoare se vor plăti salariile la CFR Călători. Vom plăti salariile chiar și cu o zi înainte dat find faptul că este și o zi liberă de Sf. Maria, în data de 12 august. Problema nu este la CFR Călători, problema este că, în conformitate cu Ordonanța 107, eu nu mai pot accesa subvenția dat fiind faptul că am datorie la CFR Infrastructură. Neaccesând subvenția, automat, eu din încasări proprii nu pot plăti decât salariile nete ale celor 12 mii de angajați. Sunt obligat prin Codul Muncii - acum este o lege organică mai puternică decât o ordonanță de urgență - sunt obligat ca să pot accesa subvenția să plătesc mai întâi datoriile la stat aferente salariilor nete ale celor 12 mii de angajați, iar acest lucru nu îl pot face decât din subvenție. La fel, pot plăti din subvenție CFR Electrificare și CFR Infrastructură, conform Ordonanței 113. În momentul în care nu pot accesa subvenția din terțe motive, nu pot plăti aceste dări. Problema nu va fi la salariile CFR Călători, aceste salarii se vor plăti”, a declarat Preoteasa.

”Conform Ordonanței 7, care a intrat în vigoare la 1 iulie, noi nu mai putem accesa subvenția. Subvenția este condiționată de achitarea creanței către CFR Infrastructură”, a concluzionat acesta.

CFR Călători are aproximativ o datorie de 50 de milioane de euro către CFR SA

Întrebat despre datoriile pe care le are CFR Călători către CFR Infrastructură, Preoteasa a răspuns:

”Am preluat la 1 octombrie 2021 în jur de aproape 400 de milioane de lei datorie la CFR Infrastructură, iar, la data aceasta în care vorbim, avem 226 de milioane de lei, deci am mai recuperat din pierdere. Drept pentru care am solicitat la rectificarea bugetară să ni se acorde această sumă pentru a ni se închide datoria. Numai că până la rectificarea bugetară mai avem două luni de achitat salarii și alte dări pe care le avem. Nu este adevărat că plătim cu prioritate furnizori privați. Putem face dovada oricând și oricărui organ abilitat care vrea să verifice: se plătesc salariile, dările la stat, electrificarea... Am avut un control de la ANPC care spune că salubrizarea se face prost, deci eu sunt obligat să plătesc inclusiv salubrizarea. Avem un buget cu pierderi de minus 600 de milioane. Dacă toată lumea vrea să fim pe zero, nu se poate”, a concluzionat directorul general tehnic, Preoteasa Traian.

Citește și:

Culmea culmilor. E dezastru în transporturi, dar Grindeanu se spală pe mâini: ”Nu sunt șef la Metrorex, nici la CFR, nici la Tarom!”

Pur întâmplător, după câteva zile de aglomerație maximă la metrou, oamenii abia având loc să intre în trenuri, am ajuns la aproape 13.000 cazuri de Covid-19.

De asemenea, cine a mers recent spre munte sau mare, știe ce este și prin trenuri. Cât despre nebunia de la Tarom, vedem zilnic ce dezastru este și acolo.

Cu toate acestea, Sorin Grindeanu se spală pe mâini: „Nu sunt șef la Metrorex, nici la CFR, nici la Tarom!”

Invitat marți seară, la Antena 3, în emisiunea Sabinei Iosub, ministrul Transporturilor a zis:

„În ceea ce privește managementul Tarom, răbdarea mea a ajuns la final. Voi lua o decizie în zilele următoare. Aici nu vorbim de persoane... (n.r. - sugerează că nu vrea să-și pună oameni în funcții cheie la Tarom). Nu vreau să vorbesc de persoane. Toată lumea trebuie să înțeleagă acest lucru. (...) Eu nu sunt șeful Tarom, nu sunt șef la Metrorex, nu sunt șef la CFR Călători! Sigur că toate acestea sunt în coordonarea mea și că răspund în fața mea, dar sunt companii de sine stătătoare”. ... Citește mai mult AICI.

