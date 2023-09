Cerealele ucrainene nu mai sunt o problemă în România. Iohannis și Zelenski au găsit soluții

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat că au fost găsite soluţii pentru gestionarea exporturilor cerealelor ucrainene, anume crearea unui sistem de autorizare, astfel încât să nu fie afectaţi fermierii din România, conform Agerpres.



El a avut o întâlnire cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen şi vicepremierul bulgar, Mariya Gabriel, precizând că discuţiile s-au axat pe tranzitul cerealelor şi exportul acestor produse în statele prin care se face tranzit.



"Am găsit soluţii atât pentru tranzitul produselor agricole din Ucraina spre pieţele mondiale, cât şi pentru a gestiona exportul acestor produse spre România. Am găsit deschidere în partea ucraineană, Guvernul României s-a implicat foarte bine şi s-au negociat condiţionalităţi, Comisia a venit cu soluţii suplimentare. În esenţă, este vorba de un sistem de autorizare a acestor exporturi, care autorizare trebuie să fie agreată şi de-o parte şi de cealaltă, în acest fel putând să controlăm foarte bine fenomenul şi să nu afectăm fermierii din România, care au nemulţumiri legate de aceste produse", a afirmat președintele.



În ceea ce priveşte gestionarea tranzitului de cereale, Iohannis a pledat pentru o abordare "orientată spre soluţii".



"Orice altceva nu este potrivit pentru acest moment. Cunoaştem foarte bine problematica. Şi noi, în România, avem nemulţumiri ale fermierilor, avem probleme concrete de rezolvat cu acest tranzit, însă după părerea mea nu este important să ne centrăm pe a bloca tranzitul de cereale sau pentru a face o temă de politică naţională din asta", a completat Klaus Iohannis.



Preşedintele a vorbit despre necesitatea de a asigura în continuare tranzitul cerealelor din Ucraina.



"O parte semnificativă din acest tranzit se desfăşoară prin România şi, pe de altă parte, este extrem de important să gestionăm exportul nedeclarat al acestor produse, spre exemplu spre pieţele din România şi, împreună cu partea ucraineană, Guvernul României a găsit soluţii care au fost agreate şi de Comisie", a mai spus Klaus Iohannis.

Discussed at #UNGA78 with President @ZelenskyyUa ????????, President of @EU_Commission ???????? @vonderleyen & BG???????? VPM @GabrielMariya our joint efforts to facilitate transit of UA grain to 3rd markets in order to mitigate the world ???? food crisis. RO???????? will support UA as long as it takes. pic.twitter.com/fPMOrdYVJ6