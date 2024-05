Cerealele recomandate de specialiștii de la Harvard. De ce nu trebuie să le eviți

Ovăzul a primit multă atenție din partea Universității Harvard datorită numeroaselor beneficii pentru sănătate pe care le oferă. Acesta nu este doar un aliment popular la micul dejun, ci și un aliat important în obținerea unei diete echilibrate și sănătoase.

Conținut ridicat de fibre

Unul dintre cele mai remarcabile aspecte ale ovăzului este conținutul său ridicat de fibre, atât insolubile, cât și solubile. Această fibră, în special beta-glucanul solubil, a fost asociată cu un risc redus de boli coronariene.

Fosfor, magneziu și zinc

Pe lângă conținutul său bogat în fibre, ovăzul este o sursă excelentă de diverși nutrienți esențiali, inclusiv fosfor, tiamină, magneziu și zinc. Acești nutrienți joacă un rol important în funcțiile vitale ale organismului, cum ar fi metabolismul energetic, sănătatea osoasă și funcția musculară.

Ovăzul se găsește în diverse forme, de la boabe întregi până la varietăți mai procesate precum ovăzul instant. Forma mai puțin procesată, cum ar fi boabele întregi sau ovăzul tăiat, au un indice glicemic mai scăzut decât varietățile mai procesate, ceea ce înseamnă că digestia sa este mai lentă și oferă o creștere graduală a nivelurilor de zahăr din sânge.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm

Beneficii pentru sănătate

În ceea ce privește efectele sale asupra sănătății, ovăzul a demonstrat că are beneficii semnificative din mai multe puncte de vedere. Ana Belén Ropero, profesoară de Nutriție la Universitatea Miguel Hernández, afirmă într-un articol publicat în The Conversation că "ovăzul, la fel ca și celelalte cereale, furnizează o cantitate mare de nutrienți, motiv pentru care este recomandat. Componenta sa principală sunt carbohidrații complecși (amidonul), care sunt baza unei alimentații echilibrate. În schimb, cantitatea de zaharuri este mică și, în plus, sunt de tipul celor care nu pun în pericol sănătatea".

Diabetul: Fibra de beta-glucan prezentă în ovăz poate ajuta la controlul nivelurilor de zahăr din sânge și la îmbunătățirea sensibilității la insulină la persoanele cu diabet de tip 2. Aceasta o face o opțiune favorabilă în dieta celor care suferă de această afecțiune.

Controlul greutății: Fibra din ovăz poate crește senzația de sațietate și poate reduce pofta de mâncare, ceea ce poate ajuta în eforturile de pierdere în greutate sau menținerea unei greutăți sănătoase. Cu toate acestea, studiile au fost inconsistente în ceea ce privește relația dintre consumul de ovăz și pierderea semnificativă în greutate.

Sănătatea digestivă: Fibra din ovăz contribuie la reglarea intestinală și poate preveni constipația. În plus, poate îmbunătăți sănătatea florei intestinale, ceea ce, la rândul său, ajută digestia și poate ameliora anumite probleme digestive, cum ar fi sindromul intestinului iritabil, potrivit 20minutos.es.

