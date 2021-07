Cel mai în vârstă bărbat din lume are 112 ani

Un fost cultivator de trestie de zahăr din Puerto Rico a fost confirmat drept cel mai în vârstă bărbat din lume de Guinness World Records, cu doar câteva săptămâni înainte de aniversarea a 113 ani, relatează CNN.

Emilio Flores Márquez s-a născut pe 8 august 1908, în Carolina, Puerto Rico, având 112 ani și 326 de zile miercuri, când Guinness World Records a anunțat înregistrarea.

Márquez, care era al doilea cel mai în vârstă dintre cei 11 copii, s-a ocupat în copilărie de multe treburi gospodărești și a ajutat la îngrijirea fraților săi mai mici.

În calitate de prim-născut fiu, Márquez a ajutat și la ferma de trestie de zahăr a tatălui său. „Eram cel mai mare dintre copii, așa că am făcut de toate”, a spus Márquez pentru Guinness World Records. "Am spălat, am avut grijă de băieți, am făcut de toate."

El a continuat să cultive trestie de zahăr, „care a devenit în cele din urmă modul în care și-a întreținut familia”, potrivit Guinness World Records.

Márquez a fost căsătorită cu Andrea Perez timp de 75 de ani, până la decesul acesteia, în 2010. Cuplul a avut patru copii. De asemenea, are cinci nepoți și cinci strănepoți, potrivit Guinness World Records.

Bătrânul locuiește în Rio Piedras, Puerto Rico, alături de cei doi copii ai săi supraviețuitori, Tirsa și "Millito".

Márquez, care și-a pierdut cea mai mare parte a auzului, a fost operat pentru implantarea unui stimulator cardiac la vârsta de 101 ani - dar este încă puternic și sănătos, se arată în comunicatul de presă.

Cunoscut ca „Don Millo”, cheia lui Márquez pentru o viață fericită este „să ai iubire din belșug și să trăiești viața fără furie”, se spune în comunicatul de presă.

Cel mai bătrân bărbat recunoscut de Guinness World Records a fost românul Dumitru Comănescu, care a murit pe 27 iunie 2020, la mai puțin de o lună de la desemnare, în vârstă de 111 ani și 219 de zile.

Guinness World Records a declarat că „a primit dovezi” în sprijinul lui Márquez, care s-a născut cu trei luni mai devreme decât Comănescu.

Cea mai în vârstă persoană de pe Pământ este Kane Takana, în vârstă de 118 ani, care locuiește într-un azil de bătrâni din Fukuoka, Japonia, transmite Mediafax.