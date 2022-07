Cea mai vârstnică stewardesă din lume. Cum arată și câți ani are - Foto / Video

La 86 de ani, însoțitoarea de bord a American Airlines, Bette Nas, este cea mai în vârstă și cea mai longevivă însoțitoare de bord din lume, conform Guinness World Records. Nash a început să zboare în 1957 și va sărbători 65 de ani în zbor în această toamnă. Deși poate alege orice rută dorește, pentru cea mai mare parte a carierei a fost loială navetei New York-Washington-Boston, scrie ABC News.

Nash preferă această rută pentru că spune că îi permite să fie acasă în fiecare seară cu fiul ei cu handicap, pe care continuă să-l îngrijească până astăzi.

