Data publicării: 12:38 20 Sep 2025

BREAKING NEWS Ce urmărește Putin prin incursiunile avioanelor ruse pe teritoriul NATO. Chirieac explică riscurile pentru europeni

Autor: Ioan-Radu Gava
putin-intalnire-zelenski_98320500 Foto: Agerpres
 

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre incursiunile tot mai dese pe care dronele și avioanele ruse le au pe teritoriul NATO.

Într-o intervenție telefonică la România TV, sâmbătă de dimineață, analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre incursiunea unor avioane de vânătoare ruse în spațiul aerian al Estoniei.

„Cred că sunt două motive pentru care Rusia face aceste fărădelegi. În primul rând, e vorba de o chestiune militară, pentru că vrea să testeze capacitatea de reacție a apărării antiaeriene. Mig-31 e cel mai rapid avion de vânătoare din lume. Atinge aproape de patru ori viteza sunetului. Vor să obțină informații militare. În cazul României au obținut, s-a plimbat drona 50 de minute pe teritoriul nostru și nu s-a întâmplat nimic. A plecat liniștită unde avea treabă.

În cazul Poloniei, a fost dată jos o parte din dronele intrate pe teritoriul țării. Estonia a remarcat rapid intrarea avioanelor Mig-31“, a explicat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI                     -                  După modelul Poloniei, Estonia solicită activarea articolului 4 al NATO. Șeful alianței salută răspunsul "rapid şi decisiv" Editează

Bogdan Chirieac, avertisment pentru țările NATO

Analistul politic a subliniat necesitatea ca țările membre NATO să acționeze unitar pentru a descuraja astfel de acțiuni din partea Rusiei, care au și menirea de a scădea încrederea cetățenilor în propriile guverne.

„Pe de altă parte, vor să influențeze opinia publică din statele NATO în așa fel încât guvernele care sprijină Ucraina să fie date jos în mod democratic. Lumea o să se gândească la faptul că doar nu o să intre în război cu Rusia pentru Estonia sau pentru România ori Polonia. Este exact aceeași greșeală monstruoasă pe care a făcut-o Occidentul când Germania lui Hitler ataca în est și împreună cu Stalin a împățit în două Polonia. Abia atunci și-a dat seama Occidentul de ciuma brună care urma să devasteze omenirea.

Ei vor să dea jos și guvernele pro-europene și anti-rusești din Europa. Foarte interesantă strategia și, la modul cel mai serios, țările NATO ar trebui să aibă o strategia comună anti politica lui Vladimir Putin. Dacă vor continua așa, nu m-aș mira să destabilizeze țări din UE. E o problemă mare cu Franța, care e puternic destabilizată în acest moment“, a conchis Bogdan Chirieac.

bogdan chirieac
rusia
estonia
nato
uniunea europeana
