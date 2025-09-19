"O îndrăzneală fără precedent": Rusia încalcă din nou spațiul aerian NATO cu trei avioane MiG-31

Ministerul de Externe de la Tallinn a confirmat vineri că trei avioane militare rusești au pătruns în spațiul aerian al Estoniei, deasupra Golfului Finlandei, incident pentru care diplomatul rus însărcinat cu afaceri a fost convocat de urgență. Potrivit autorităților, aeronavele MiG-31 au rămas în spațiul aerian estonian timp de 12 minute, fără a avea plan de zbor sau transpondere activate, și fără să mențină contact radio cu controlorii de trafic. În plus, bombardiere rusești s-ar fi apropiat periculos de capitala Tallinn.

„Rusia a încălcat deja spațiul aerian al Estoniei de patru ori în acest an, ceea ce în sine este inacceptabil. Însă incursiunea de astăzi, care a implicat trei avioane de vânătoare care au intrat în spațiul nostru aerian, este de o îndrăzneală fără precedent”, a declarat ministrul de externe Margus Tsahkna. Oficialul a adăugat: „Testarea din ce în ce mai extinsă a frontierelor de către Rusia și agresivitatea crescândă trebuie întâmpinate cu o creștere rapidă a presiunii politice și economice.”

Surse citate de Politico au indicat că, imediat după incident, avioane italiene F-35 staționate la baza Ämari au fost ridicate pentru a intercepta aparatele rusești.

Este al treilea episod de acest fel într-o singură săptămână, după ce drone rusești au pătruns în Polonia și România

Este al treilea episod de acest fel într-o singură săptămână, după ce drone rusești au pătruns recent și în spațiul aerian al Poloniei și României. La granița poloneză, 16 drone au fost detectate într-o singură noapte, unele vizând zona strategică Rzeszów. Forțele poloneze, sprijinite de NATO, au reușit să doboare mai multe dintre ele, iar autoritățile de la Varșovia au invocat Articolul 4 al alianței, semnalând o provocare intenționată din partea Moscovei.

România s-a confruntat, la rândul său, cu mai multe incidente similare, inclusiv cu o dronă urmărită aproape o oră în această lună, dar și cu fragmente de armament rusesc căzute pe teritoriul național ca urmare a atacurilor asupra Ucrainei.

Bruxellesul a anunțat vineri noi sancțiuni împotriva Moscovei

În acest context, Bruxellesul a anunțat vineri noi sancțiuni împotriva Moscovei. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că „dronele rusești au încălcat spațiul aerian al uniunii noastre, atât în Polonia, cât și în România”. Ea a subliniat: „Președintele Putin a escaladat în repetate rânduri, iar ca răspuns, Europa își mărește presiunea. Știm că sancțiunile noastre sunt un instrument eficient de presiune economică și vom continua să le folosim până când Rusia va veni la masa negocierilor.”

Escaladarea recentă vine pe fondul intensificării tensiunilor în Europa de Est, unde incidentele aeriene devin din ce în ce mai frecvente și sunt privite ca teste deliberate ale capacității defensive a NATO, conform CNN.