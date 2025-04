Ce şi cum mâncăm de sărbători. Sfatul psiho-nutriţionistului

"Până la urmă, suntem corp, suflet şi creier. Una fără alta nu se poate. Multe patologii pleacă de la nivel de creier, până la urmă acesta este motoraşul", a declarat Oana Ciuhureanu, psiho-nutriţionist.

Cum trebuie să reacţioneze cei mai pofticioşi de sărbători

"Echilibrul este cheia. Această sintagmă "am ţinut regim şi nu am mâncat ca să pot mânca de sărbători" o să ducă la un efect de yo-yo. Nu e bine din start nici pentru creier. Pentru că pacientul se abţine şi are acea tendinţă de a refula în mâncare şi de a mânca mai mult decât în mod normal. Dacă îi dăm siguranţă creierului nostru că mâncarea este acolo, şi că este la îndemână şi că poţi mânca oricând, dar nu o cantitate foarte mare, este posibil să nu mai ai adicţia aia de a mânca, de trebuie.

De sărbători, echilibrul este cheia. Este recomandat să mâncăm şi pască, şi cozonac, şi recomand această reconectare socială, pentru că mâncarea se ocupă şi cu acest lucru. Dar o să mâncăm o felie de cozonac, o felie de pască, friptură cu salată. Începem masa cu salata şi apoi cu friptura. La cină putem alege şi o felie de drob, ceva mai tradiţional. Dar recomand să nu fie toate introduse la o masă.

Dacă vrem şi pască, şi alte lucruri, până la urmă Paştele durează 3 zile. Să nu mâncăm totul deodată. Este timp. Mâncarea e tot acolo", a mai declarat specialistul.

